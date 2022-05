Jest decyzja w sprawie stóp procentowych w USA. Najwyższa podwyżka od 22 lat

Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku (FOMC) zdecydował w środę o podniesieniu stóp procentowych o 50 punktów bazowych. Główna stopa pójdzie w górę do przedziału 0,75-1,00 procent. Decyzja jest zgodna z prognozami. To najwyższa podwyżka od 22 lat.

Środowa decyzja sprawi, że główna stopa znajdzie się w przedziale 0,75-1 proc. Według danych CME Group do końca roku może wzrosnąć do poziomu 3-3,25 proc.

Inflacja w USA

Inflacja w USA w marcu 2022 roku wyniosła 8,5 procent rok do roku. To najwyższy poziom od grudnia 1981 roku. Był to jednocześnie szósty miesiąc z rzędu, w którym wskaźnik cen przekracza 6 procent. W ujęciu miesięcznym inflacja w marcu br. wzrosła o 1,2 procent, co było największym miesięcznym wzrostem od września 2005 roku.