Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Stopy procentowe. Fed zdecydował

Jerome Powell
Donald Trump przemawia w Davos: nasza gospodarka kwitnie
Źródło: TVN24
Stopy procentowe w USA pozostają bez zmian - taką decyzję podjął Federalny Komitet ds. Operacji Otwartego Rynku (FOMC). Jako powody podano podwyższoną inflację oraz słabe dane z rynku pracy.

Komitet pozostawił główną stopę procentową na dotychczasowym poziomie 3,5-3,75 proc.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wojna Trumpa. "Uparty osioł" i "głupiec"

Wojna Trumpa. "Uparty osioł" i "głupiec"

Światowi bankierzy murem za szefem Fed. "Pełnił funkcję z uczciwością"

Światowi bankierzy murem za szefem Fed. "Pełnił funkcję z uczciwością"

Stopy procentowe w USA

FOMC w komunikacie stwierdził, że jest wyczulony na ryzyko dla obu stron swojego mandatu - tj. utrzymania niskiej inflacji i maksymalnego zatrudnienia. Zaznaczył, że wzrost gospodarczy jest solidny, ale wzrost liczby miejsc pracy pozostaje na niskim, a inflacja na "cokolwiek podwyższonym" poziomie. W komunikacie nie zasygnalizowano dalszych obniżek.

Decyzja zgodna jest z oczekiwaniami rynku i komentatorów, lecz nie zapadła jednomyślnie. Za obniżeniem stóp zagłosowali były doradca Donalda Trumpa - Stephen Miran i kandydat na nowego szefa Fed Christopher Waller.

Decyzja FOMC jest pierwszym wstrzymaniem obniżki stóp od lipca ubiegłego roku.

Powell po posiedzeniu Fed

- Gospodarka USA rozwijała się w ubiegłym roku w solidnym tempie i wkracza w rok 2026 na mocnych podstawach. (…) Dostępne wskaźniki sugerują, że aktywność gospodarcza rośnie w solidnym tempie. Wydatki konsumpcyjne są odporne, a inwestycje przedsiębiorstw w środki trwałe nadal rosną - prezes Fedu Jerome Powell podczas konferencji po posiedzeniu Rezerwy Federalnej.

- Z kolei aktywność w sektorze mieszkaniowym pozostaje słaba. Tymczasowe zawieszenie działalności rządu federalnego prawdopodobnie wpłynęło negatywnie na aktywność gospodarczą w ostatnim kwartale, ale skutki te powinny się odwrócić, ponieważ otwarcie gospodarki stymuluje wzrost gospodarczy w tym kwartale - dodał.

Powiedział też, że "zasadniczo istnieje wiele różnych szacunków i wszystkie są wysoce niepewne, ale większość przekroczeń celu w kwestii wzrostu cen towarów wynika z ceł".

- To właściwie dobra wiadomość, ponieważ gdyby nie cła, mogłoby to oznaczać, że wynika z popytu, a to jest trudny problem do rozwiązania. Uważamy, że cła prawdopodobnie zostaną wprowadzone i będą jednorazowym wzrostem cen - stwierdził prezes Fedu.

Dodał także: - Inną dobrą wiadomością jest to, że jeśli spojrzymy nie na towary, a na usługi, zobaczymy postępującą dezinflację we wszystkich kategoriach usług, co jest dobrym trendem. Oczekuje się, że skutki wpływu ceł na ceny towarów osiągną szczyt, a następnie zaczną spadać, zakładając, że nie będzie żadnych nowych, dużych podwyżek ceł. Tego właśnie spodziewamy się w ciągu tego roku. Jeśli to zauważymy, będzie to sygnał, że możemy poluzować politykę monetarną.

Śledztwo przeciw Powellowi

Środowe posiedzenie FOMC było pierwszym od czasu, kiedy prezes banku centralnego Jerome Powell ujawnił, że prokuratura federalna prowadzi przeciwko niemu śledztwo, dotyczące remontu budynków Fed i jego zeznań w Kongresie na ten temat. Podczas środowej konferencji prasowej Powell odmówił dodatkowych komentarzy na ten temat wykraczających poza to, co już powiedział w grudniu. Zarzucił wtedy administracji Trumpa zamach na niezależność Fed i sugerował, że jest to zemsta za to, że bank nie obniżał stóp procentowych tak szybko, jak życzył sobie tego prezydent.

Śledztwo skrytykowało szereg polityków rządzącej Partii Republikańskiej, a senator Thom Tillis zapowiedział, że zablokuje wszelkie zgłaszane przez prezydenta nominacje do Fed dopóki sprawa nie zostanie wyjaśniona. Dotyczy to również następcy Powella, którego kadencja w roli prezesa wygasa w maju.

Kto po Powellu?

Kandydatami do objęcia schedy po Powellu są obecny członek Rady Gubernatorów Fed Christopher Waller, były gubernator Kevin Warsh, dyrektor Narodowej Rady Ekonomicznej przy Białym Domu Kevin Hassett oraz jeden z dyrektorów funduszu inwestycyjnego BlackRock Rick Rieder. Faworytem jest obecnie ten ostatni, podczas gdy Trump sugerował, że chce pozostawić Hassetta - do niedawna uważanego za głównego kandydata - na obecnym stanowisku.

Podczas środowej konferencji Powell odniósł się również do rozpatrywanej przez Sąd Najwyższy sprawy dotyczącej legalności próby zwolnienia jednej z członkiń FOMC Lisy Cook przez Trumpa za rzekome oszustwa dotyczące jej aplikacji o kredyt hipoteczny. Zbywając krytykę ze strony ministra finansów Scotta Bessenta za to, że szef Fed osobiście przyszedł na rozprawę do Sądu, Powell stwierdził, że sprawa jest najważniejszą rozprawą sądową w historii banku i dziwnym byłoby, gdyby nie przyszedł na salę.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: wk/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SHAWN THEW

Udostępnij:
TAGI:
USAStopy procentowe
Zobacz także:
Scott Bessent
"Europejczycy finansowali wojnę przeciwko sobie"
Ze świata
Xi Jinping
Rok Trumpa. Zwrot w kierunku Chin. "Bardziej niezawodny partner"
Ze świata
Karol Nawrocki
75 senatorów było za. Czas na ruch Nawrockiego
Zbigniew Prus
Zmiana na szczycie PKP Cargo
Z kraju
Elon Musk w Davos
Musk odpowiada Sikorskiemu: śliniący się imbecyl
warszawa ulica polska zima ludzie shutterstock_2720833979
Niemcy chwalą. Polska może wyprzedzić Francję. "Możemy brać przykład"
Ze świata
Mjanma (Birma), Rangun
VPN zakazany, Facebook zablokowany. Junta dusi internet
Ze świata
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2681379543
Rewolucja dla firm, gigant nagle zmienia zdanie
Maja Piotrowska
chf franki szwajcarskie shutterstock_2132180969
Frank najdroższy od ponad dekady. Zła wiadomość dla Szwajcarii
Notowania
mieszkanie miasto wiezowce shutterstock_708216235
Rządowy program działa, ale niełatwo z niego skorzystać. "Iluzoryczna możliwość"
Nieruchomości
walizka podroz lotnisko wakcje kobieta bagaz bagaze shutterstock_2629869557
Linie lotnicze pod lupą. Pasażerowie mogli zostać wprowadzeni w błąd
Ze świata
Wzrosła sprzedaż sprzętu RTV i AGD
UOKiK na tropie zmowy cenowej. Przeprowadzono przeszukania
Handel
Pracownik Amazon
Błąd w e-mailu zdradził kolejną falę zwolnień
nowy jork usa praca pracownik kurier ups - Andriy Blokhin shutterstock_1392216341
Jedna z czołowych firm kurierskich ostro tnie zatrudnienie
Ze świata
nvidia czip shutterstock_1060748543
H200 wjeżdżają do Chin. Przełom w technologicznym impasie
Łukasz Kijek opowiadał o tym, jak wydobywana jest ropa naftowa
Ropa drożeje do najwyższych poziomów od 4 miesięcy
Rynki
samochod auto elektryczne elektryk ladowanie shutterstock_2461534095
Ponad miliard na elektryczne auta. Budżet wyczerpany w niespełna rok
Moto
zloto sztabka zlota AdobeStock_606917865
Nowy rekord po spadku dolara
Ze świata
Umowa o wolnym handlu zawarta między Indiami i Unią Europejską
Ćwierć świata zawiera umowę. Kto zyska, kto straci
Maciej Michałek
Giełda, NYSE, Wall Street, cła Trumpa
Ostrożny optymizm na Wall Street. "To będą obserwować inwestorzy"
Rynki
Donald Trump
Co czwarta groźba ceł Trumpa wchodzi w życie
Ze świata
Kolektura Lotto
Bez szóstki w Lotto. Kumulacja w górę
Pieniądze
shutterstock_2239909941
Można zgarnąć 70 milionów złotych w Eurojackpot
Pieniądze
Radosław Sikorski
Sikorski do Muska: zarabianie na zbrodniach wojennych może zaszkodzić twojej marce
Z kraju
Viktor Orban
Zagraniczny wyjazd brata Viktora Orbana organizował były oficer KGB
Ze świata
Sprawa mieszkania komunalnego w Śródmieściu (zdjęcie ilustracyjne)
Koniec z podwyżką po podpisaniu umowy z deweloperem
Nieruchomości
shutterstock_2114188025_1
Gorączka złota, cena ostro w górę. Pięć powodów
Łukasz Figielski
ZUS
ZUS ostrzega: konto może zostać zablokowane
Z kraju
Kopalnia KWK Borynia-Zofiówka-Bzie w Jastrzębiu-Zdroju
Rozmowy w JSW zerwane. "Krok wstecz"
Z kraju
Komisja Europejska
Bruksela wszczęła dwa postępowania wobec firmy Google

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica