Stopy procentowe. Fed zdecydował

Komitet pozostawił główną stopę procentową na dotychczasowym poziomie 3,5-3,75 proc.

Stopy procentowe w USA

FOMC w komunikacie stwierdził, że jest wyczulony na ryzyko dla obu stron swojego mandatu - tj. utrzymania niskiej inflacji i maksymalnego zatrudnienia. Zaznaczył, że wzrost gospodarczy jest solidny, ale wzrost liczby miejsc pracy pozostaje na niskim, a inflacja na "cokolwiek podwyższonym" poziomie. W komunikacie nie zasygnalizowano dalszych obniżek.

Decyzja zgodna jest z oczekiwaniami rynku i komentatorów, lecz nie zapadła jednomyślnie. Za obniżeniem stóp zagłosowali były doradca Donalda Trumpa - Stephen Miran i kandydat na nowego szefa Fed Christopher Waller.

Decyzja FOMC jest pierwszym wstrzymaniem obniżki stóp od lipca ubiegłego roku.

Powell po posiedzeniu Fed

- Gospodarka USA rozwijała się w ubiegłym roku w solidnym tempie i wkracza w rok 2026 na mocnych podstawach. (…) Dostępne wskaźniki sugerują, że aktywność gospodarcza rośnie w solidnym tempie. Wydatki konsumpcyjne są odporne, a inwestycje przedsiębiorstw w środki trwałe nadal rosną - prezes Fedu Jerome Powell podczas konferencji po posiedzeniu Rezerwy Federalnej.

- Z kolei aktywność w sektorze mieszkaniowym pozostaje słaba. Tymczasowe zawieszenie działalności rządu federalnego prawdopodobnie wpłynęło negatywnie na aktywność gospodarczą w ostatnim kwartale, ale skutki te powinny się odwrócić, ponieważ otwarcie gospodarki stymuluje wzrost gospodarczy w tym kwartale - dodał.

Powiedział też, że "zasadniczo istnieje wiele różnych szacunków i wszystkie są wysoce niepewne, ale większość przekroczeń celu w kwestii wzrostu cen towarów wynika z ceł".

- To właściwie dobra wiadomość, ponieważ gdyby nie cła, mogłoby to oznaczać, że wynika z popytu, a to jest trudny problem do rozwiązania. Uważamy, że cła prawdopodobnie zostaną wprowadzone i będą jednorazowym wzrostem cen - stwierdził prezes Fedu.

Dodał także: - Inną dobrą wiadomością jest to, że jeśli spojrzymy nie na towary, a na usługi, zobaczymy postępującą dezinflację we wszystkich kategoriach usług, co jest dobrym trendem. Oczekuje się, że skutki wpływu ceł na ceny towarów osiągną szczyt, a następnie zaczną spadać, zakładając, że nie będzie żadnych nowych, dużych podwyżek ceł. Tego właśnie spodziewamy się w ciągu tego roku. Jeśli to zauważymy, będzie to sygnał, że możemy poluzować politykę monetarną.

Śledztwo przeciw Powellowi

Środowe posiedzenie FOMC było pierwszym od czasu, kiedy prezes banku centralnego Jerome Powell ujawnił, że prokuratura federalna prowadzi przeciwko niemu śledztwo, dotyczące remontu budynków Fed i jego zeznań w Kongresie na ten temat. Podczas środowej konferencji prasowej Powell odmówił dodatkowych komentarzy na ten temat wykraczających poza to, co już powiedział w grudniu. Zarzucił wtedy administracji Trumpa zamach na niezależność Fed i sugerował, że jest to zemsta za to, że bank nie obniżał stóp procentowych tak szybko, jak życzył sobie tego prezydent.

Śledztwo skrytykowało szereg polityków rządzącej Partii Republikańskiej, a senator Thom Tillis zapowiedział, że zablokuje wszelkie zgłaszane przez prezydenta nominacje do Fed dopóki sprawa nie zostanie wyjaśniona. Dotyczy to również następcy Powella, którego kadencja w roli prezesa wygasa w maju.

Kto po Powellu?

Kandydatami do objęcia schedy po Powellu są obecny członek Rady Gubernatorów Fed Christopher Waller, były gubernator Kevin Warsh, dyrektor Narodowej Rady Ekonomicznej przy Białym Domu Kevin Hassett oraz jeden z dyrektorów funduszu inwestycyjnego BlackRock Rick Rieder. Faworytem jest obecnie ten ostatni, podczas gdy Trump sugerował, że chce pozostawić Hassetta - do niedawna uważanego za głównego kandydata - na obecnym stanowisku.

Podczas środowej konferencji Powell odniósł się również do rozpatrywanej przez Sąd Najwyższy sprawy dotyczącej legalności próby zwolnienia jednej z członkiń FOMC Lisy Cook przez Trumpa za rzekome oszustwa dotyczące jej aplikacji o kredyt hipoteczny. Zbywając krytykę ze strony ministra finansów Scotta Bessenta za to, że szef Fed osobiście przyszedł na rozprawę do Sądu, Powell stwierdził, że sprawa jest najważniejszą rozprawą sądową w historii banku i dziwnym byłoby, gdyby nie przyszedł na salę.

