Ze świata

Stopy procentowe. Znamy decyzję Fed

Jerome Powell
Stopy procentowe w USA zostają utrzymane na tym samym poziomie. Taką decyzję podjął Federalny Komitet do Spraw Operacji Otwartego Rynku (FOMC). Jest to prawdopodobnie ostatnia decyzja podjęta pod przewodnictwem obecnego szefa banku centralnego Jerome'a Powella.

FOMC utrzymał główną stopę procentową na dotychczasowym poziomie 3,5-3,75 proc. 

Nominat Trumpa pod ostrzałem w Senacie. "Absolutnie nie będę pacynką"

Możliwy koniec kadencji Powella

Kwestia obniżek stóp procentowych stała się zarzewiem konfliktu miedzy szefem amerykańskiego banku centralnego a prezydentem USA. Donald Trump wielokrotnie naciskał na Powella, żeby ten obniżył stopy, nazywając go nawet "kretynem".

Następcą Powella ma być wskazany przez Trumpa Kevin Warsh. Prezydent sugerował wcześniej, że po objęciu funkcji Warsh obniży stopy procentowe, co zdaniem Trumpa jest niezbędne dla wzmocnienia amerykańskiej gospodarki. Jednak w ubiegłym tygodniu w trakcie przesłuchania w Senacie Warsh zapytany, czy będzie "pacynką prezydenta" odpowiedział: absolutnie nie. Dodał, że niezależność Rezerwy Federalnej "jest kluczowa".

- Prezydent ani razu nie prosił mnie o zobowiązanie się do jakiejkolwiek konkretnej decyzji w sprawie stóp i nigdy bym się na to nie zgodził, gdyby taką prośbę sformułował - stwierdził Warsh.

Cena benzyny wystrzeliła. Najwyższa od czterech lat

Konsekwencje wojny z Iranem

Przedłużający się konlikt USA z Iranem utrzymuje wysokie ceny ropy, które ostatnio znowu przekroczyły 110 dol. za baryłkę. Przed rozpoczęciem konfliktu 28 lutego oscylowały w okolicach 70 dol. Kryzys na rynku paliwowym wywołany blokadą cieśniny Ormuz - przez którą przed wojną przepływała jedna piąta światowej produkcji ropy i LNG - przekłada się na wzrost cen.

Według szacunków Amerykańskiego Stowarzyszenia Samochodowego (AAA) średnia cena benzyny w Stanach Zjednoczonych osiągnęła we wtorek poziom najwyższy od czterech lat. Jeśli kryzys paliwowy się utrzyma, może doprowadzić do trwałego wzrostu inflacji. Wówczas amerykański bank centralny może być zmuszony podnieść stopy procentowe.

Stopy procentoweRezerwa FederalnaJerome PowellUSA
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
