Bank centralny Turcji podniósł w czwartek główną stopę procentową z 45 procent do 50 procent. Jako powód podano wciąż rosnącą inflację. W lutym ten wskaźnik osiągnął poziom 67 procent w ujęciu rocznym. Analitycy przewidywali pozostawienie wskaźnika na dotychczasowym poziomie.

Bank centralny reaguje na dane o inflacji

Jak zauważa CNBC roczna inflacja cen towarów i usług konsumenckich w Turcji wzrosła w lutym do 67 proc., co wzbudziło obawy, że turecki bank centralny będzie musiał powrócić do zaostrzania polityki pieniężnej.