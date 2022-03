Jest decyzja Czech w sprawie stóp procentowych. "Szeroko oczekiwana przez rynek"

Rada czeskiego banku centralnego CNB w środę podniosła również stopę dyskontową do 4,00 procent oraz stopę lombardową do 6,00 procent. Uchwała wejdzie w życie w piątek, 1 kwietnia.

Stopy procentowe w Czechach

Czeski bank nie zaskoczył ekonomistów. "Bank Czech ponownie zdecydował się na podwyżkę głównej stopy procentowej o 50 punktów bazowych do poziomu 5 proc. Decyzja była szeroko oczekiwana przez rynek" - napisało w komentarzu do decyzji Biuro Maklerskie TMS Brokers.

Czesi mają najwyższe stopy procentowe w regionie. Wcześniej, w ubiegłym tygodniu Narodowy Bank Węgier (MNB) we wtorek zdecydował o podwyższeniu głównej stopy procentowej o 100 punktów bazowych do poziomu 4,40 procent.

W najbliższą środę zaplanowano posiedzenie decyzyjne Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Rada podczas marcowego posiedzenia zdecydowała o szóstej z rzędu podwyżce referencyjnej stopy procentowej - o 75 punktów bazowych do 3,50 procent. To najwyższy poziom od lutego 2013 roku.

W środę pojawiły się nowe prognozy ekonomistów dotyczące docelowego poziomu stopy referencyjnej. Ekonomiści PKO BP zakładają, że RPP podwyższy stopy procentowe w tym roku jeszcze o 125 punktów bazowych do 4,75 proc., wcześniej było to 4,50 proc. Na wyższy zakres możliwych podwyżek stopy referencyjnej, w przedziale 5-10 proc., od kilku tygodni wskazują ekonomiści ING Banku Śląskiego. Ich prognoza punktowa zakłada wzrost stóp do 6,5 proc. w 2022 roku i 7,5 proc. w 2023 roku. Z kolei ekonomiści mBanku prognozują, że stopa referencyjna NBP może dojść do poziomu 5,0-5,5 proc.