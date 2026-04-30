Europejski Bank Centralny zadecydował w sprawie stóp procentowych
W trakcie poprzednich pięciu posiedzeń EBC utrzymywało stopy procentowe na tym samym poziomie: depozytu w banku centralnym, podstawowych operacji refinansujących i kredytu w banku centralnym odpowiednio na 2,00 proc., 2,15 proc. i 2,40 proc.
Komentarze ekspertów
EBC w swojej decyzji podkreślił, że ryzyka dla inflacji rosną, głównie w związku z sytuacją na rynku energii.
"EBC pozostaje w trybie wait and see. Inflacja rośnie za sprawą droższej energii, a jednocześnie gospodarka wyraźnie hamuje. Jako importer surowców Europa szczególnie mocno odczuwa obecny szok, co widać m.in. w słabszych danych PMI. To stawia bank centralny w trudnym położeniu. Z jednej strony rosnąca inflacja i brak działań zwiększają ryzyko odkotwiczenia oczekiwań inflacyjnych, z drugiej podwyżki stóp dodatkowo osłabiłyby i tak już spowalniającą gospodarkę. Warto jednak zaznaczyć, że słabsza gospodarka i niższy popyt w długim terminie będą działały dezinflacyjnie" - skomentowali analitycy platformy inwestycyjnej Portu.
Zdaniem analityków Portu, wciąż niepewna sytuacja w Iranie i utrzymanie wysokich cen ropy może zmusić EBC do podniesienia stóp procentowych już w czerwcu.
Podobnego zdania w sprawie ewentualnych podwyżek stóp procentowych są analitycy mBanku, o czym napisali na platformie X.
