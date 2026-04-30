Europejski Bank Centralny zadecydował w sprawie stóp procentowych

Ze świata Oprac. Wiktor Knowski |

W trakcie poprzednich pięciu posiedzeń EBC utrzymywało stopy procentowe na tym samym poziomie: depozytu w banku centralnym, podstawowych operacji refinansujących i kredytu w banku centralnym odpowiednio na 2,00 proc., 2,15 proc. i 2,40 proc.

Komentarze ekspertów

EBC w swojej decyzji podkreślił, że ryzyka dla inflacji rosną, głównie w związku z sytuacją na rynku energii.

"EBC pozostaje w trybie wait and see. Inflacja rośnie za sprawą droższej energii, a jednocześnie gospodarka wyraźnie hamuje. Jako importer surowców Europa szczególnie mocno odczuwa obecny szok, co widać m.in. w słabszych danych PMI. To stawia bank centralny w trudnym położeniu. Z jednej strony rosnąca inflacja i brak działań zwiększają ryzyko odkotwiczenia oczekiwań inflacyjnych, z drugiej podwyżki stóp dodatkowo osłabiłyby i tak już spowalniającą gospodarkę. Warto jednak zaznaczyć, że słabsza gospodarka i niższy popyt w długim terminie będą działały dezinflacyjnie" - skomentowali analitycy platformy inwestycyjnej Portu.

Bank gra na czas w klasycznym szoku podażowym. Energia podbija inflację, a gospodarka wyraźnie hamuje, co szczególnie mocno odczuwa Europa jako importer surowców. Na razie brak wyraźnych efektów drugiej rundy, ale rosnące ceny ropy i wyższe krótkoterminowe… pic.twitter.com/oJvlINLAiP — Portu.pl (@Portu_pl) April 30, 2026 Rozwiń Źródło: X

Zdaniem analityków Portu, wciąż niepewna sytuacja w Iranie i utrzymanie wysokich cen ropy może zmusić EBC do podniesienia stóp procentowych już w czerwcu.

Podobnego zdania w sprawie ewentualnych podwyżek stóp procentowych są analitycy mBanku, o czym napisali na platformie X.

🇪🇺 EBC pozostawia stopy bez zmian. W komunikacie zaznacza, że ryzyka w górę dla inflacji i w dół dla wzrostu zintensyfikowały się. Z kolei poniższy fragment zdaje się lekko sugerować, że zbliżamy się do scenariusza podwyżki stóp na kolejnym posiedzeniu. pic.twitter.com/6T7Ll07Bx8 — mBank Research (@mbank_research) April 30, 2026 Rozwiń Źródło: X

