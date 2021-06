Obowiązek dla Polaków na Wyspach. Ostatni dzwonek na złożenie wniosku

Status osoby osiedlonej i tymczasowy status osoby osiedlonej zapewniają prawo do pracowania w Wielkiej Brytanii, korzystania z publicznej służby zdrowia NHS, podejmowania nauki lub kontynuowania studiów, korzystania - po spełnieniu określonych warunków - z funduszy publicznych, takich jak zasiłki i świadczenia emerytalne, a także do podróżowania do i z Wielkiej Brytanii.

Jak złożyć wniosek?

Wyjątkowe sytuacje

Są jednak obawy, że nie wszyscy złożą wniosek w terminie. - Narażone na pominięcie przez system są osoby starsze. Widzimy zwłaszcza w tej grupie wielu niezarejestrowanych. To logiczne, jeśli jesteś schorowany lub cierpisz na demencję, sprostanie wszystkim formalnościom przekracza twoje możliwości. Również wśród młodszych osób, a szczególnie wśród dzieci w sierocińcach, czy ośrodkach opieki, grupa wykluczonych jest spora - powiedziała prof. Catherine Bernard, prawniczka, London School of Economics.

- Wykluczenie grozi też mniej zdolnym technicznie, nie potrafiącym poradzić sobie ze smartfonami, czy internetem. Problem będą mieli też ci, którym wygasają dokumenty, którzy nie byli w stanie pojechać do ambasady, by odnowić paszport. To nie problem, jeśli mieszkasz w Londynie, ale dotarcie do ambasady z odległych zakątków kraju jest bardzo drogie, czasochłonne i skomplikowane - zauważyła prof. Bernard.