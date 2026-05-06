Atak na statek towarowy. Krytyczny poziom zagrożenia
Wcześniej we wtorek Irańska Gwardia Rewolucyjna zagroziła stanowczymi retorsjami wobec statków, które nie będą się trzymały wytycznych Teheranu, dotyczących przechodzenia przez cieśninę Ormuz.
Operacja "Projekt Wolność"
W poniedziałek UKMTO oceniła, że poziom zagrożenia morskiego w cieśninie jest nadal krytyczny i przekazała, że kapitanom statków zaleca się koordynację działań z władzami omańskimi i rozważenie zmiany trasy na biegnącą przez wody terytorialne Omanu, gdzie Stany Zjednoczone ustanowiły strefę zwiększonego bezpieczeństwa.
Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w niedzielę, że od poniedziałku amerykańska marynarka wojenna rozpocznie operację "Projekt Wolność". Ma ona polegać na eskortowaniu statków handlowych przez cieśninę, co prezydent określił jako "gest humanitarny". Zagroził jednak, że jeśli proces ten zostanie zakłócony, będzie zmuszony do "stanowczej odpowiedzi".
Wojna z Iranem
Przed rozpoczęciem 28 lutego przez USA i Izrael wojny przeciwko Iranowi, przez cieśninę Ormuz eksportowano około jednej piątej światowej ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego (LNG). Od 8 kwietnia trwa rozejm ogłoszony przez Trumpa.
