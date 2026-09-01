Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Stała baza USA w Polsce. Domański: znajdziemy środki

|
Andrzej Domański na XVI Europejskim Kongresie Finansowym
Andrzej Domański na G20: nasze przesłanie brzmi - nie ufajcie Rosji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Adam Warżawa
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Jeśli zapadną decyzje polityczne, środki na konstrukcję stałej bazy wojsk USA w Polsce znajdą się w budżecie - powiedział minister finansów Andrzej Domański. Zaznaczył, że bezpieczeństwo jest priorytetem, jeśli chodzi o budżet państwa.

Minister złożył taką deklarację w rozmowie z PAP w kuluarach spotkania G20 w Asheville w Karolinie Północnej.

- Nie będę spekulował o kosztach, ale jeżeli decyzje zapadną na poziomie politycznym, to środki na tego typu inwestycje się znajdą - powiedział.

Nie będzie ograniczeń na obronność

Jak podkreślił minister finansów, rząd traktuje bezpieczeństwo jako absolutny priorytet i dał do zrozumienia, że nawet w obliczu rosnącego zadłużenia, wydatki na ten cel nie będą ograniczane. Przypomniał, że Polska przeznacza obecnie na obronność 200 mld zł rocznie, czyli blisko 5 proc. PKB i powiedział, że w przyszłorocznym budżecie zabezpieczono na obronę środki w wysokości zbliżonej do tegorocznej. Wykluczył też nowelizację obecnego budżetu.

Szef resortu finansów zaznaczył, że bezpieczeństwo pozostaje głównym tematem relacji ze Stanami Zjednoczonymi, które nazwał sprawdzonym kluczowym sojusznikiem i partnerem gospodarczym. Przypomniał, że Polska kupiła w USA sprzęt wojskowy o wartości ponad 63 mld dolarów, dając w ten sposób pracę w ponad 15 stanach.

Obecność Rosji na szczycie G20

Odnosząc się do obecności rosyjskiego ministra na spotkaniu G20, Domański powiedział, że stanowisko Polski jest jasne i solidarne z resztą UE. - Nie ma mowy o żadnej normalizacji relacji z Rosją - oświadczył. Relacjonował, że Polska i inne kraje UE wyraźnie zapowiedziały w poniedziałek, iż nie staną do wspólnego zdjęcia z przedstawicielami Rosji. Zastrzegł jednocześnie, że prezydencja amerykańska ma prawo zapraszać uczestników obrad, a Rosja pozostaje członkiem G20.

Pytany o spotkanie strony amerykańskiej z rosyjskim ministrem, Domański zaznaczył, że dysponuje wyłącznie doniesieniami medialnymi, które - jak ocenił - wskazują, że Stany Zjednoczone zaprezentowały wobec Rosji dosyć twarde stanowisko. - Wczoraj pokazaliśmy tutaj w Asheville wspólny front i wspólne stanowisko odnośnie do Rosji. Dla mnie to jest bardzo istotne, że udało się tę jedność zachować - powiedział.

>>> Rosja przy stole szczytu G20. Minister finansów: nie wolno ufać, notorycznie kłamią

Według m.in. Reutersa minister finansów USA Scott Bessent w odpowiedzi na wysuwane przez rosyjskiego ministra finansów Antona Siłuanowa propozycje współpracy gospodarczej przerwał mu i powiedział, że nic z tego się nie wydarzy, dopóki Rosja nie zakończy wojny przeciwko Ukrainie.

Domański o chińskiej nadwyżce handlowej

Domański odniósł się też do głównego tematu drugiego dnia obrad w Asheville, którym są problemy związane z brakiem równowagi w globalnej wymianie handlowej, w tym chińska nadwyżka handlowa.

- Z całą pewnością Chiny bardzo silnie subsydiują swój eksport. Na wielu rynkach tworzy to bardzo nierówną, nieuczciwą konkurencję - powiedział Domański. Dodał, że chińska waluta jest mocno niedowartościowana, co wspiera eksport z Chin kosztem innych państw. - Takie stanowisko Polska zamierza prezentować w Asheville - zapowiedział.

Domański o negocjacjach z USA

W kwestii negocjacji handlowych z USA minister zaznaczył, że są one domeną Komisji Europejskiej, a dla Polski kluczowe jest zachowanie przez kraje Unii wspólnego frontu.

Domański zaznaczył też, że spotkania G20, to seria krótkich, nieformalnych rozmów z liderami politycznymi i przedstawicielami świata finansów, służących budowaniu relacji. W poniedziałek wieczorem rozmawiał w tej formule m.in. z ministrem Bessentem oraz z ministrami finansów Włoch, Francji i Japonii, przy jednym stole podczas kolacji.

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
24 min
Maciej Świrski
"Koszty nie grały roli. On pławił się w luksusie". Pokazujemy bizancjum Świrskiego
TVN24
30 min
pc
Miną lata, zanim odzyska sprawność. Sołtyska zapytała tylko, czy czegoś nie zrobił psu
TVN24
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Andrzej DomańskiMinisterstwo FinansówG20USAobronność
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Miłosz Motyka
Motyka: zrobiliśmy wszystko, aby ochronić kierowców
Z kraju
Siły amerykańskie na Bliskim Wschodzie
Konflikt na Bliskim Wschodzie eskaluje. Amerykańskie siły atakują
Ze świata
benzyna paliwa stacja shutterstock_2758254983
Tankowanie będzie coraz droższe. Prognozy na początek września
Z kraju
amazon - dvoevnore shutterstock_1366397780
Amazon ma poważny problem. Chodzi o miliardy dolarów
Ze świata
Scott Bessent
Bessent stawia ultimatum Rosji. Czego dotyczyły rozmowy?
Ze świata
Brandenburg
"Akty sabotażu" niedaleko niemieckiej elektrowni
Ze świata
statek kosmiczy sojuz progress shutterstock_1371521279
Rosyjski pośpiech. Porażka odpowiedzi na Starlinka
Ze świata
Nowe studio Faktów i TVN24
Bardzo dobre wyniki TVN24, "Faktów" TVN i tvn24.pl. Dziękujemy!
Z kraju
Japońskie obligacje - kurs
Globalna wyprzedaż. Tego nie było od 1996 roku
Rynki
Brandenburg
Ładunki wybuchowe w pobliżu niemieckiej elektrowni. 20 kilometrów przy polskiej granicy
Ze świata
Tim Cook
Nowy lider w Apple. "Zmieni się mój tytuł"
Tech
shutterstock_2576561279_1
Ubrania z Shein i Temu mogą podrożeć. Nowa opłata weszła w życie
Ze świata
Otwarcie spalarnii śmieci na Targówku
Brakuje im śmieci, więc sprowadzają je z Polski
Ze świata
victoria beckham shutterstock_2796859175
Sukces byłej Spice Girl. "Gdyby we mnie nie wierzył, nie miałabym firmy"
Ze świata
Koniec programu "CPN". Kolejki pod stacjami paliw w Polsce
Nowe ceny na stacjach paliw. Tyle płacimy w podatkach i opłatach
Bartłomiej Ciepielewski
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Downsizing. Największe firmy pod lupą
Z kraju
Shein zadebiutował na giełdzie w Hongkongu
Kurs nurkuje po głośnym debiucie
Ze świata
spaghetti makaron potrawa shutterstock_2725990917
Fragmenty szkła w sosie. Ostrzeżenie
Handel
0109N015XR PALIWA JEDEN
"Ciężko to udźwignąć". Takie są ceny po wygaśnięciu CPN-u
Z kraju
Anthropic AI
Wielka umowa Anthropic
Tech
blik logo shutterstock_2637629241
Nowy mechanizm Blika. Te transakcje zostaną zablokowane
Z kraju
Anton Siluanov
Napięcie na szczycie G20. Rosyjski minister wywołał polityczną burzę
Ze świata
shutterstock_2396796981
Pierwszy zgrzyt po Mercosur. Bruksela blokuje brazylijskie mięso
Handel
Koniec programu "CPN". Kolejki pod stacjami paliw w Polsce
CPN wygasa, ceny pójdą w górę. Tłumy na stacjach paliw
Z kraju
shutterstock_2713889321
Mogą kupić, ale wolą wynajmować. Nowy trend wśród najbogatszych
Ze świata
Ningbo, Chiny, 4 marca 2016: Pracownicy fabryki Volkswagena budują samochody na linii montażowej
Narasta konflikt w Volkswagenie. Związkowcy zapowiadają opór
Moto
Dyrektorem generalnym OpenAI jest Sam Altman. Współzałożyciel firmy, która prowadzi badania i wdrożenia AI. Altman prowadził OpenAI. Nowy Jork
Miliard dolarów w około 200 dni. OpenAI pokazało tempo wzrostu
Tech
list zus poczta shutterstock_2588470359
Renta wdowia będzie wyższa od 1 stycznia 2027. Jak zmieni się świadczenie?
Z kraju
Prezes NBP na spotkaniu G20
Trwają obrady G20. "Polska to dziś jeden z liderów"
Ze świata
Zespół stworzył Rafał Brzoska
"Ja nie odpuszczę". Urząd reaguje po zgłoszeniu Brzoski
Z kraju
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica