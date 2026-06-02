Niezapowiedziany strajk na belgijskich lotniskach. Loty wstrzymane

Do spontanicznego strajku kontrolerów doszło już w nocy z poniedziałku na wtorek. Na lotnisku Charleroi odwołano 30 lotów pasażerskich, a zakłócenia objęły około 40 lotów cargo obsługiwanych przez port lotniczy w Liege.

Na lotnisku w Brukseli opóźnionych było około 25 lotów; opóźnienia wynosiły od jednej do dwóch godzin. Dwa samoloty lecące do portu w Zaventem zostały przekierowane na inne lotniska. Zakłócenia dotknęły również operacje cargo firmy DHL na lotnisku w Brukseli.

Odwołanie 200 lotów w stolicy Belgii

Pracownicy protestują przeciwko warunkom uruchomienia nowej wieży kontroli lotów w Namur. Od przyszłego roku centrum to ma przejąć i scentralizować obsługę wież kontroli ruchu lotniczego na lotniskach w Liege i Charleroi.

Telewizja VRT podała, że około 200 lotów zostanie odwołanych na lotnisku w Brukseli. Lotnisko w Brukseli prosi podróżnych, których loty zaplanowano między godziną 14 a godziną 21, aby nie przyjeżdżali na lotnisko. Na platformie X portu poinformowano, że trwa "niezapowiedziany strajk".

"Wszystkie loty do/z #BrusselsAirport między 2 pm - 7 pm niestety zostały odwołane przez linie lotnicze. Prosimy, żebyście w takim wypadku nie przyjeżdżali na lotnisko. Loty zaplanowane między 7 pm - 9 pm zostaną opóźnione w miarę możliwości do 9 pm" - przekazano.

❗️ Update: unannounced strike at #skeyes on June 2nd 2026:

👉All flights to/from #BrusselsAirport between 2pm-7pm are unfortunately cancelled by airlines. Please do not come to the airport in this case.

— Brussels Airport (@BrusselsAirport) June 2, 2026

