Podwyżka cen prądu o ponad 800 procent. Szokujący wniosek monopolisty

Sri Lanka - podwyżka cen prądu

- Z tego powodu zaproponowaliśmy bezpośrednie dofinansowanie ze skarbu państwa w celu ograniczenia podwyżki do mniej niż połowy tego, o co wniesiono - wyjaśnił Ratnayake.

Kilka miesięcy temu lankijski rząd wprowadził 13-godzinne przerwy w dostawie prądu, ale zostały one zredukowane do około 4 godzin dziennie, ponieważ deszcze wypełniły zbiorniki hydroenergetyczne.

Problemy na Sri Lance

Minister energetyki Kanchana Wijesekera przekazał, że nie jest w stanie powiedzieć, kiedy do kraju, który nie ma własnej ropy, dotrą dostawy. Ogłosił również w niedzielę, że przedstawiciele rządu wybierają się do Moskwy, aby zapewnić Sri Lance tańszą rosyjską ropę. Sam Wijesekera udaje się do Kataru, by negocjować ulgowe warunki importu węglowodorów.