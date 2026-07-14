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Ze świata

Średnio pięć tygodni na L4. Polska bliżej drugiego bieguna

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lekarz doktor mezczyzna shutterstock_181677458
"Pieniądze to nie wszystko". Wyniki badania polskich pracowników
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Najwyższe wskaźniki nieobecności w pracy z powodu choroby w Unii Europejskiej są w Słowenii i Hiszpanii. Polska jest bliżej przeciwnego bieguna zestawienia.

W Słowenii i Hiszpanii przeciętnie na pracownika przypadło w 2025 r. odpowiednio 5,1 i 5 tygodni zwolnienia lekarskiego. Polska miała wskaźnik. 1,8. Najmniej na L4 byli średnio pracownicy w Rumunii - 0,1 i Grecji - 0,2.

Problem z L4

Informacje te wynikają z danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), które wskazują też na to, że w państwach europejskich z roku na rok zwiększa się długość absencji w pracy z powodów zdrowotnych. Niewielkie spadki zaobserwowano w ciągu ostatnich lat jedynie w Luksemburgu i Szwecji.

Kwestią zwolnień lekarskich zajął się w poniedziałek hiszpański portal 20 minutos; była to reakcja na debatę, którą wywołał w ubiegłym tygodniu lider opozycyjnej partii PP Alberto Nunez Feijoo. Rekordowe absencje chorobowe polityk nazwał "rakiem" hiszpańskiego rynku pracy, kosztującym państwo "ponad 30 mln euro rocznie". Portal zauważył, że zjawisko, które dla przedsiębiorców jest "absentyzmem", dla związków zawodowych pozostaje kwestią zdrowia publicznego.

Na zwolnieniu lekarskim

W Hiszpanii przez pierwsze trzy dni zwolnienia choruje się za darmo. Od czwartego do dwudziestego dnia zasiłek chorobowy, opłacany przez pracodawcę, stanowi 60 proc. podstawy zasiłku, a od 21. dnia – 75 proc. Jednak w wielu zakładach pracy istnieją układy zbiorowe, na mocy których pracownikowi może przysługiwać nawet 100 proc. tej podstawy. Chorować można przez 365 dni, ale istnieje możliwość przedłużenia zwolnienia do maksymalnie 24 miesięcy.

Z kolei zgodnie z informacjami firmy Global Partners, w Rumunii tylko pierwszy dzień zasiłku chorobowego jest bezpłatny. Wypłacany od drugiego dnia zasiłek wynosi, co do zasady, 75 proc. średniego dochodu z ostatnich sześciu miesięcy, ale maksymalnie do wysokości 12 minimalnych krajowych płac brutto. Pracodawcy płacą za pierwszych płatnych pięć dni, przy czym lekarz rodzinny może wystawić zwolnienie jedynie na maksymalnie siedem dni. Wymaga to jednak dwóch wizyt pacjenta, a potem pacjent musi odwiedzić lekarza rodzinnego po raz trzeci, by uzyskać skierowanie do specjalisty. Łącznie w ciągu roku można chorować przez 183 dni.

W Polsce od pierwszego dnia zwolnienia pracownik otrzymuje, co do zasady, 80 proc. podstawy: przez pierwsze 33 dni wypłaca zasiłek pracodawca, a potem ubezpieczyciel społeczny. Chorować można maksymalnie przez 182 dni w roku.

Źródło: PAP
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Tagi:
L4
Krzysztof Krzykowski
Krzysztof Krzykowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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