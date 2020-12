Sprzedaż detaliczna w Unii Europejskiej. Nowe dane

Sprzedaż detaliczna w październiku wzrosła nad Wisłą o 3,8 procent rok do roku - poinformował unijny urząd statystyczny Eurostat. Miesiąc wcześniej, we wrześniu, wzrost wyniósł 5,5 procent w ujęciu rocznym. Jeśli chodzi o całą Unię Europejską, wzrost sprzedaży detalicznej wyniósł 4,2 proc. rok do roku.