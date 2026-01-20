Logo TVN24
Ze świata

Światowy boom na koreański makaron. W tle K-pop i inflacja

Armia Korei Południowej: Korea Północna wystrzeliła pociski balistyczne
Źródło: Reuters
Świat przeżywa boom na "K-food", czyli kuchnię z Korei Południowej. Producenci dań instant z azjatyckiego państwa stawiają na zagraniczne rynki, a sprzedaż ekspresowo rośnie. Poza globalną fascynacją kulturą kraju przewija się jeszcze jeden wątek: rosnące ceny jedzenia sprawiają, że konsumenci poszukują tanich rozwiązań - przekazuje stacja CNBC.

Z danych południowokoreańskiego Ministerstwa Rolnictwa, Żywności i Spraw Wiejskich, eksport "K-food+" - kategorii obejmującej produkty spożywcze i sektor rolno-spożywczy - wzrósł w 2025 r. do rekordowego poziomu 13,62 mld dolarów. Oznacza to wzrost o 5,1 proc. w ujęciu roczny i dziesiąty rok z rzędu, kiedy wartość wysyłek rosła.

Szał na ramyeon

Najlepsze wyniki odnotowały makarony instant, czyli remyeon. Eksport w tej kategorii wzrósł o prawie 22 proc. do 1,52 mld dolarów. To pierwsza kategoria żywności z Korei Południowej, której sprzedaż przekroczyła 1 mld dolarów. Pikantne makarony o smaku sera oraz inne nowe produkty trafiły w gusta konsumentów w Chinach, USA oraz na rynkach wschodzących Azji Centralnej i Bliskiego Wschodu.

"Globalny popyt na koreański makaron nadal rośnie, a firmy zwiększyły produkcję i ustabilizowały łańcuchy dostaw, żeby mu sprostać" - przekazało ministerstwo w raporcie opublikowanym pod koniec 2025 r.

Popularnością cieszyły się również sosy, lody i owoce.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Hyunmoo-5
Nie mogą mieć broni jądrowej, stawiają na "bestię"
TVN24
Jun Suk Jeol
Były prezydent skazany
TVN24
Lee Jae Myung i Sanae Takaichi
Prezydent i premierka po spotkaniu zasiedli za perkusją
TVN24

K-pop rozwiązaniem dla marek

Zdaniem analityków kultura jest jednym z kluczowych powodów popularności produktów kulinarnych z Korei Południowej. Przyczyniły się do tego K-pop i tamtejsze seriale telewizyjne, w których często pojawiają się sceny, jak bohaterowie spożywają m.in. ramyeon.

Analityczka firmy maklerskiej CGS International Oh Jiwoo oceniła, że południowokoreańskie firmy stawiają na rynki zagraniczne, ponieważ krajowy jest "nasycony" i mierzy się z problemem monopolowym. Przykładowo spółka Nongshim, do której należy marka Shin Ramyeon, posiada 60 proc. udziału w branży w Korei Południowej.

"Ich główne produkty wynaleziono w latach 70., 80. XX wieku. Te same produkty sprzedają się co roku bez żadnych kosztów marketingowych" - zwróciła uwagę ekspertka.

Jednocześnie spadek populacji w Korei Południowej ogranicza długoterminowy wzrost gospodarczy w kraju, co również sprawia, że firmy potrzebują zagranicznych konsumentów. W ramach strategii marketingowych spółki wykorzystują światowy fenomen K-popu i podpisują umowy z popularnymi artystami, by promowali ich markę. Przykładowo pod koniec 2025 r. członkinie zespołu Aespa z SM Entertainment zostały globalnymi ambasadorkami producenta żywności Nongshim. Firma wypuściła makaron dedykowany animowanemu filmowi "K-popowe łowczynie demonów".

Kryzys kosztów życia

Zainteresowanie zagranicznych rynków związane jest również z rosnącymi kosztami życia, jak zauważyła CNBC. Według listopadowego raportu Macquarie inflacja spowodowała wzrost amerykańskiego rynku makaronów - konsumenci poszukują niedrogich posiłków, które można szybko przyrządzić.

Oh Jiwoo zwróciła uwagę, że jedzenie poza domem w Stanach Zjednoczonych i Europie jest bardzo drogie.

- Konsumenci chcą zaoszczędzić więcej, więc próbują ramyeonu, który jest smaczny i tani - powiedziała.

Według amerykańskiego Biura Statystyki Pracy inflacja w kategorii "żywność spożywana poza domem" przekroczyła w 2021 r. najwyższy poziom od 13 lat, czyli 5,3 proc., a potem padł kolejny rekord w marcu 2023 r. - 8,8 proc. Od tamtej pory nastąpił spadek do 4,1 proc. obecnie, jednak ceny w dalszym ciągu pozostają wysokie.

Autorka/Autor: skib/ToL

Źródło: CNBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Korea Południowa
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica