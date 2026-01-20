Światowy boom na koreański makaron. W tle K-pop i inflacja

Armia Korei Południowej: Korea Północna wystrzeliła pociski balistyczne Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Z danych południowokoreańskiego Ministerstwa Rolnictwa, Żywności i Spraw Wiejskich, eksport "K-food+" - kategorii obejmującej produkty spożywcze i sektor rolno-spożywczy - wzrósł w 2025 r. do rekordowego poziomu 13,62 mld dolarów. Oznacza to wzrost o 5,1 proc. w ujęciu roczny i dziesiąty rok z rzędu, kiedy wartość wysyłek rosła.

Szał na ramyeon

Najlepsze wyniki odnotowały makarony instant, czyli remyeon. Eksport w tej kategorii wzrósł o prawie 22 proc. do 1,52 mld dolarów. To pierwsza kategoria żywności z Korei Południowej, której sprzedaż przekroczyła 1 mld dolarów. Pikantne makarony o smaku sera oraz inne nowe produkty trafiły w gusta konsumentów w Chinach, USA oraz na rynkach wschodzących Azji Centralnej i Bliskiego Wschodu.

"Globalny popyt na koreański makaron nadal rośnie, a firmy zwiększyły produkcję i ustabilizowały łańcuchy dostaw, żeby mu sprostać" - przekazało ministerstwo w raporcie opublikowanym pod koniec 2025 r.

Popularnością cieszyły się również sosy, lody i owoce.

K-pop rozwiązaniem dla marek

Zdaniem analityków kultura jest jednym z kluczowych powodów popularności produktów kulinarnych z Korei Południowej. Przyczyniły się do tego K-pop i tamtejsze seriale telewizyjne, w których często pojawiają się sceny, jak bohaterowie spożywają m.in. ramyeon.

Analityczka firmy maklerskiej CGS International Oh Jiwoo oceniła, że południowokoreańskie firmy stawiają na rynki zagraniczne, ponieważ krajowy jest "nasycony" i mierzy się z problemem monopolowym. Przykładowo spółka Nongshim, do której należy marka Shin Ramyeon, posiada 60 proc. udziału w branży w Korei Południowej.

"Ich główne produkty wynaleziono w latach 70., 80. XX wieku. Te same produkty sprzedają się co roku bez żadnych kosztów marketingowych" - zwróciła uwagę ekspertka.

Jednocześnie spadek populacji w Korei Południowej ogranicza długoterminowy wzrost gospodarczy w kraju, co również sprawia, że firmy potrzebują zagranicznych konsumentów. W ramach strategii marketingowych spółki wykorzystują światowy fenomen K-popu i podpisują umowy z popularnymi artystami, by promowali ich markę. Przykładowo pod koniec 2025 r. członkinie zespołu Aespa z SM Entertainment zostały globalnymi ambasadorkami producenta żywności Nongshim. Firma wypuściła makaron dedykowany animowanemu filmowi "K-popowe łowczynie demonów".

Kryzys kosztów życia

Zainteresowanie zagranicznych rynków związane jest również z rosnącymi kosztami życia, jak zauważyła CNBC. Według listopadowego raportu Macquarie inflacja spowodowała wzrost amerykańskiego rynku makaronów - konsumenci poszukują niedrogich posiłków, które można szybko przyrządzić.

Oh Jiwoo zwróciła uwagę, że jedzenie poza domem w Stanach Zjednoczonych i Europie jest bardzo drogie.

- Konsumenci chcą zaoszczędzić więcej, więc próbują ramyeonu, który jest smaczny i tani - powiedziała.

Według amerykańskiego Biura Statystyki Pracy inflacja w kategorii "żywność spożywana poza domem" przekroczyła w 2021 r. najwyższy poziom od 13 lat, czyli 5,3 proc., a potem padł kolejny rekord w marcu 2023 r. - 8,8 proc. Od tamtej pory nastąpił spadek do 4,1 proc. obecnie, jednak ceny w dalszym ciągu pozostają wysokie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD