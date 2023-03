Wysyp pamiątek po Credit Suisse. Prawie tysiąc złotych za czapkę

czytaj dalej

W 2022 roku liczba aktywnych kredytów frankowych spadła o blisko 46,5 tysiąca do około 342 tysięcy, a wartość środków do spłaty zmalała o ponad 5,5 miliarda złotych do 86,5 miliarda złotych - podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Dodało, że przybywa pozwów w sprawach dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich.