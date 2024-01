Właściciel nie posprząta po psie? Zostanie namierzony dzięki bazie DNA

We włoskiej gminie Bolzano osoby, które nie sprzątają po swoich psach, będą identyfikowane dzięki bazie danych genetycznych czworonogów tworzonej przez gminę. Już co czwarty właściciel zarejestrował w bazie DNA swojego psa.

Właściciele, którzy nie zarejestrują ulubieńca, są zagrożeni karą do 292 do 1048 euro - podała agencja Reutera. Dotychczas do lokalnych punktów weterynarii zgłosiło się już 10 tys. właścicieli czworonogów. Mają na to czas do marca.