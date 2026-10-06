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Ze świata

Sprowadzają z Rosji rekordowe ilości. "Strategiczny surowiec"

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
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Źródło wideo: TVN24 BIS
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Hongkong sprowadził w siedem miesięcy więcej rosyjskiego złota niż w całym ubiegłym roku. Jak wskazują analitycy cytowani przez CNBC, większość surowca dociera następnie do Chin kontynentalnych.

Od stycznia do lipca 2026 roku Hongkong zaimportował 112,7 tony złota pochodzącego z Rosji. Tak wynika z analizy danych miejscowego urzędu statystycznego, którą przeprowadziła firma BullionVault, specjalizująca się w inwestycjach w metale szlachetne.

Rekordowy import złota

To więcej niż rekordowe 92,1 tony sprowadzone w całym 2025 roku. W 2021 roku, przed rosyjską inwazją na Ukrainę, import wynosił zaledwie 3,3 tony.

Rosyjski kruszec odpowiadał za niemal 15 proc. hongkońskiego importu złota niemonetarnego w pierwszych siedmiu miesiącach tego roku. W 2021 roku udział ten wynosił 0,6 proc.

- Od czasu pełnoskalowej inwazji Hongkong stał się ważnym ośrodkiem handlu między Rosją a Chinami. Większość złota trafia do Chin kontynentalnych, ponieważ nie nałożyły one sankcji na rosyjskie złoto - powiedziała CNBC Vita Spivak, starsza konsultantka w Gatehouse Advisory Partners.

Handel złotem

Hongkong od dawna pośredniczy w dostawach kruszcu do Chin. Rozbudowuje też infrastrukturę do jego przechowywania, rozliczania transakcji i handlu.

Spivak wskazała, że atrakcyjność Hongkongu wykracza poza możliwość obchodzenia sankcji.

- W przypadku złota w sztabkach Hongkong oferuje także korzyści wykraczające poza obchodzenie sankcji. Zapewnia bezpośredni dostęp do największego na świecie rynku konsumpcji złota - podkreśliła.

Według Rhony O’Connell, szefowej analiz rynkowych na Europę, Bliski Wschód, Afrykę i Azję w StoneX, Hongkong rywalizuje z Singapurem o pozycję najważniejszego ośrodka handlu złotem. W rozwoju infrastruktury wyprzedza go o około pół roku.

Jednocześnie znaczenie Hongkongu jako bramy dla chińskiego importu złota w ostatnich latach malało. Jak podaje S&P Global, Pekin dopuścił dostawy także przez inne ośrodki, w tym Shenzhen i Pekin. Udział w rynku zwiększył również Szanghaj.

Chiny kupują złoto

Napływ rosyjskiego kruszcu zbiega się ze wzmożonymi zakupami złota w Chinach. Kraj uznał je za "strategiczny surowiec" i promuje jako środek inwestycyjny gospodarstw domowych.

Zakupy kontynuuje także Ludowy Bank Chin. Według danych S&P Global oficjalne chińskie rezerwy złota wzrosły w pierwszej połowie 2026 roku o ponad 40 ton. To ponad dwa razy więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Charles Chang z S&P Global Ratings powiedział CNBC, że dużo złota kupują zarówno chiński bank centralny, jak i konsumenci. - W czasach dużej niepewności konsumenci zwykle chcą chronić swoje oszczędności i postrzegają złoto jako jeden ze sposobów, by to zrobić - wyjaśnił.

Zachodnie sankcje

Przed wojną rosyjska branża złota w dużym stopniu zależała od Londynu. Według BullionVault eksport do Wielkiej Brytanii w latach 2019-2021 odpowiadał za około dwie trzecie rosyjskiego wydobycia.

W marcu 2022 roku Londyńskie Stowarzyszenie Rynku Kruszców (LBMA) zawiesiło wszystkie sześć rosyjskich rafinerii złota i srebra na listach Good Delivery. Następnie Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i inne państwa zachodnie wprowadziły ograniczenia dotyczące rosyjskiego złota. W praktyce zamknęły rynki, które wcześniej należały do głównych odbiorców tego kruszcu.

- Rosyjski eksport złota do Wielkiej Brytanii i innych państw zachodnich, które nałożyły sankcje, oczywiście się załamał - powiedział Adrian Ash, dyrektor ds. badań w BullionVault.

Źródło: CNBC
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Tagi:
ZłotoRosjaChiny
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