Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Sprawa księcia Andrzeja. Parlament przyjrzy się jego roli

Książę Andrzej
"Strach" na twarzy byłego księcia Andrzeja. Zdjęcie stało się symbolem
Źródło: TVN24
Były książę Andrzej był specjalnym wysłannikiem Wielkiej Brytanii ds. handlu. Teraz posłowie z brytyjskiej Komisji Biznesu i Handlu chcą przyjrzeć się tej roli po tym, jak brat króla został aresztowany w związku z podejrzeniami o ujawnianie poufnych informacji. Brytyjczycy mają ponad 30 specjalnych wysłanników na całym świecie. Andrew Mountbattenem-Windsorem był jednym z nich przez 10 lat.

Parlamentarzyści ocenią kwestie mianowania i odpowiedzialności brytyjskich wysłanników handlowych. Jak podała BBC, wszelkie dochodzenia skoncentrują się na problemach związanych z zarządzaniem osobami na tym stanowisku w ramach szerszego systemu.

32 wysłanników na całym świecie

Według rządowej strony internetowej, obecnie na sześciu kontynentach działa 32 wysłanników, którzy odgrywają "kluczową rolę we wspieraniu priorytetów Departamentu Biznesu i Handlu w zakresie wzrostu gospodarczego". Do ich obowiązków należy współpraca z rządami krajów, na terytorium których Wielka Brytania realizuje inwestycje, kierowanie delegacjami handlowymi oraz spotkania z przedsiębiorcami na terenie Wielkiej Brytanii.

Przewodniczący komisji Liam Byrne powiedział, że posłowie będą również dyskutować nad ewentualnym wszczęciem dochodzenia w sprawie postępowań Andrzej Mountbattena-Windsora w roli przedstawiciela handlowego. Jak podkreślił, zarzuty wobec byłego księcia traktowane są "bardzo poważnie".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Książę Andrzej
Związki byłego księcia z Epsteinem. Policja zapowiada kolejne działania
TVN24
Andrzej na pogrzebie swojej matki królowej Elżbiety II (2022)
Były książę Andrzej może stracić prawo do tronu
TVN24
Andrzej Mountbatten-Windsor
Oszołomiony, przerażony, skulony. Jak powstało słynne zdjęcie
TVN24

Nadużywanie stanowiska i sprawa Epsteina

Andrzej Mountbatten-Windsor pełnił funkcję wysłannika handlowego Wielkiej Brytanii w latach 2001-2011, dzięki czemu miał dostęp do wysokich rangą przedstawicieli rządów i biznesmenów na całym świecie. Byłego księcia aresztowano w czwartek pod zarzutem przekazania Jeffrey'owi Epsteinowi w 2010 r. raportów z rządowych wizyt w Wietnamie, Singapurze i Chinach oraz informacji na temat możliwości inwestycyjnych w złoto i uran w Afganistanie.

Brat króla Karola III został zwolniony z aresztu po 11 godzinach.

W sobotę 21 lutego widziano kilka nieoznakowanych radiowozów policyjnych przed Royal Lodge, dawną rezydencją Andrzeja w Windsorze, gdzie mieszkał przez wiele lat, jak donosi BBC. Policja z obszaru Thames Valley ma kontynuować przeszukiwanie 30-pokojowej posiadłości do poniedziałku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Andrew Mountbatten-Windsor i niezidentyfikowana kobieta leżąca na podłodze. Zdjęcie pochodzi z udostępnionych przez Departament Sprawiedliwości akt Jeffreya Epsteina
"Napalony Andy" się doigrał. "Najkrócej można to wyrazić jednym zdaniem"
Marcin Złotkowski
Andrzej Mountbatten-Windsor w samochodzie po przesłuchaniu
Zdjęcie obiegło świat. "Nie jest to szczególnie budujący widok"
TVN24
Książę Andrzej
Były książę opuścił areszt. Co się teraz wydarzy?
TVN24

Usunięcie Andrzeja z kolejki do tronu

Rząd Wielkiej Brytanii rozważa wprowadzenie przepisów mających na celu usunięcie Andrzeja z linii sukcesji tronu - obecnie zajmuje on ósme miejsce w kolejce do tronu. Powodem są powiązania byłego księcia z nieżyjącym już przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem.

Żeby tego dokonać parlament musi uchwalić ustawę, którą następnie zatwierdzą posłowie z Izby Gmin oraz parowie z Izby Lordów, a wejdzie w życiu po uzyskaniu zgody króla. Konieczne jest również poparcie 14 krajów Wspólnoty Narodów, w których Karol III jest głową państwa.

Ostatni raz taką procedurę wszczęto w 1936 r. wobec byłego króla Edwarda VIII i jego potomków po tym, jak monarcha abdykował.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Alicja Skiba/ams

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ANDY RAIN

Udostępnij:
Tagi:
Wielka BrytaniaBrytyjska rodzina królewskaJeffrey Epstein
Zobacz także:
Rafineria w Wołgogradzie
Pół miliona baryłek wyparowało. Rosja produkuje mniej ropy
Ze świata
zakupy koszyk sklep shutterstock_1551021659
Tego Polacy nie kupują w przypadku problemów finansowych
Handel
Każdy chatbot AI to produkt mający zarabiać dla jego twórców
Doświadczasz "efektu Elizy"? Ten tekst może być dla ciebie
Paulina Kaczmarczyk
Rurociąg "Przyjaźń"
"Przyjaźń" dzieli europejskie kraje. O co chodzi w sporze o paliwo
Ze świata
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Padła główna wygrana w Lotto
Pieniądze
Rurociąg "Przyjaźń"
Ukraina odpowiada Węgrom i Słowacji. "Ultimatum należy stawiać Kremlowi"
TVN24
Donald Trump
Kolejny ruch Trumpa. Europa odpowie "bazooką"?
TVN24
Phil Specter przez kilka dekad sprawował funkcję szefa Microsoft Games
Odchodzi po 38 latach. Zmiany w Microsoft
Tech
Kuba, Hawana
Kryzys na popularnej wśród turystów wyspie. Zamknięto ponad 20 hoteli
Ze świata
jaja jajka shutterstock_2586209839
Salmonella na skorupkach jaj. Jest ostrzeżenie
Handel
Amazon ma już w Polsce trzy magazyny, w których na stale pracuje ok. 6 tys. osób.
Amazon światowym liderem sprzedaży
Ze świata
ROBERT ‌FICO
Premier Słowacji grozi Ukrainie. Daje czas do poniedziałku
Najnowsze
shutterstock_2689724839
Polska notuje miliardy euro deficytu. Udział w tym mają Chiny
Najnowsze
Zimowa burza w Nowym Jorku
Najsłabszy wynik gospodarki USA od pandemii. Trump znalazł winnych
Ze świata
shutterstock_2622625347
Roszczenia firm po uchyleniu ceł Trumpa. Jakie są szanse na zwrot
Ze świata
Wall Street, Nowy Jork
Amerykańskie indeksy w górę po decyzji w sprawie ceł
Rynki
Donald Trump zareagował na wyrok Sądu Najwyższego w sprawie ceł
Trump odpowiada. Ogłasza "globalną taryfę"
Ze świata
Donald J. Trump
Burza po decyzji sądu w USA. J.D. Vance: po prostu bezprawie
Ze świata
shutterstock_2239909941
Ogromna kumulacja w Eurojackpot
Pieniądze
Donald Trump
"Hańba dla narodu". Trump zapowiada nowe cła
Ze świata
Ursula von der Leyen
Spór o nowe etaty w Brukseli. Blisko 1,5 miliarda euro więcej na pensje
Ze świata
UOKiK
Milionowa kara dla firmy pożyczkowej. Sąd przyznał rację UOKiK
Pieniądze
shutterstock_729228883
Fatalne wieści dla portfeli Polaków. "To wszystko niemal gwarantuje" podwyżkę
Rynki
shutterstock_2460004295_1
Ciemne chmury nad branżą. "Rynek to podejście szybko zweryfikował"
Łukasz Figielski
shutterstock_769740769
Dał złote sztabki na naprawę rur. "Brak mi słów"
Ze świata
nvidia czip shutterstock_1060748543
Wielkie firmy łączą siły. Potężna inwestycja
Tech
Donald Trump
Sąd Najwyższy zdecydował w sprawie ceł Trumpa
Ze świata
shutterstock_2633456713
Duża sieć wycofuje makaron
Z kraju
shutterstock_2689149051
Chcą stworzyć specjalny portal z dostępem do zablokowanych treści
Tech
Władimir Putin
Zostało tylko kilka dni do rocznicy, a w Unii wciąż bez porozumienia
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica