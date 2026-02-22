Sprawa księcia Andrzeja. Parlament przyjrzy się jego roli

"Strach" na twarzy byłego księcia Andrzeja. Zdjęcie stało się symbolem Źródło: TVN24

Parlamentarzyści ocenią kwestie mianowania i odpowiedzialności brytyjskich wysłanników handlowych. Jak podała BBC, wszelkie dochodzenia skoncentrują się na problemach związanych z zarządzaniem osobami na tym stanowisku w ramach szerszego systemu.

32 wysłanników na całym świecie

Według rządowej strony internetowej, obecnie na sześciu kontynentach działa 32 wysłanników, którzy odgrywają "kluczową rolę we wspieraniu priorytetów Departamentu Biznesu i Handlu w zakresie wzrostu gospodarczego". Do ich obowiązków należy współpraca z rządami krajów, na terytorium których Wielka Brytania realizuje inwestycje, kierowanie delegacjami handlowymi oraz spotkania z przedsiębiorcami na terenie Wielkiej Brytanii.

Przewodniczący komisji Liam Byrne powiedział, że posłowie będą również dyskutować nad ewentualnym wszczęciem dochodzenia w sprawie postępowań Andrzej Mountbattena-Windsora w roli przedstawiciela handlowego. Jak podkreślił, zarzuty wobec byłego księcia traktowane są "bardzo poważnie".

Nadużywanie stanowiska i sprawa Epsteina

Andrzej Mountbatten-Windsor pełnił funkcję wysłannika handlowego Wielkiej Brytanii w latach 2001-2011, dzięki czemu miał dostęp do wysokich rangą przedstawicieli rządów i biznesmenów na całym świecie. Byłego księcia aresztowano w czwartek pod zarzutem przekazania Jeffrey'owi Epsteinowi w 2010 r. raportów z rządowych wizyt w Wietnamie, Singapurze i Chinach oraz informacji na temat możliwości inwestycyjnych w złoto i uran w Afganistanie.

Brat króla Karola III został zwolniony z aresztu po 11 godzinach.

W sobotę 21 lutego widziano kilka nieoznakowanych radiowozów policyjnych przed Royal Lodge, dawną rezydencją Andrzeja w Windsorze, gdzie mieszkał przez wiele lat, jak donosi BBC. Policja z obszaru Thames Valley ma kontynuować przeszukiwanie 30-pokojowej posiadłości do poniedziałku.

Usunięcie Andrzeja z kolejki do tronu

Rząd Wielkiej Brytanii rozważa wprowadzenie przepisów mających na celu usunięcie Andrzeja z linii sukcesji tronu - obecnie zajmuje on ósme miejsce w kolejce do tronu. Powodem są powiązania byłego księcia z nieżyjącym już przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem.

Żeby tego dokonać parlament musi uchwalić ustawę, którą następnie zatwierdzą posłowie z Izby Gmin oraz parowie z Izby Lordów, a wejdzie w życiu po uzyskaniu zgody króla. Konieczne jest również poparcie 14 krajów Wspólnoty Narodów, w których Karol III jest głową państwa.

Ostatni raz taką procedurę wszczęto w 1936 r. wobec byłego króla Edwarda VIII i jego potomków po tym, jak monarcha abdykował.

