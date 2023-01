Spór o paski z projektantem. Adidas przegrał w sądzie

Producent odzieży sportowej twierdził, że cztery paski luksusowej marki Thom Browne Inc są zbyt podobne do trzech pasków. Z kolei Browne argumentował, że jest mało prawdopodobne, aby kupujący pomylili te dwie marki, ponieważ - między innymi - jego miała inną liczbę pasków - opisał brytyjski portal.

Adidas kontra Thom Browne

Zespół prawny Browne'a przedstawił go jako pokrzywdzonego w walce z wielką korporacją i argumentował, że obie marki mają inne grupy docelowych klientów. Odzież sportowa nie dominuje w kreacjach Thom Browne Inc, a jej produkcja skierowana jest do zamożnych klientów - na przykład para damskich legginsów kompresyjnych kosztuje 680 funtów (ok. 3600 zł), a koszulka polo - 270 funtów (ok. 1400 zł). Prawnicy Browne'a stwierdzili również, że paski są powszechnym wzorem - podał portal.