Czerwono na Wall Street. "To jest znacząca przecena"

Indeks S&P 500 spadł w poniedziałek 3,2 proc. do 3991,24 pkt., Dow Jones Industrial zniżkował o 2,0 proc. do 32 245,70 pkt., a Nasdaq Composite poszedł w dół 4,3 proc. do 11 635,25 pkt. Każdy indeksów na zamknięciu sesji zanotował 52-tygodniowe minimum.