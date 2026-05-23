Ze świata Udany lot nowej rakiety SpaceX. "O krok bliżej na Marsa" Oprac. Wiktor Knowski |

Problemy ze startem rakiety Starship Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: BONNIE CASH/PAP

Rakieta wystartowała o godz. 18.30 czasu wschodnioamerykańskiego z bazy Starbase w Teksasie przy granicy z Meksykiem. Start rakiety zaplanowany na czwartek został przeniesiony ze względów technicznych.

Rakieta wysokości 40 pięter

Był to 12. lot testowy systemu Starship od 2023 roku i pierwszy lot trzeciej generacji tej megarakiety o wysokości 124 metrów (ok. 40 pięter). Misja była bezzałogowa i nie zakładała odzyskania statku. Starship umieścił w kosmosie symulatory satelitów Starlink i dwa prawdziwe satelity testowe. Podczas lotu przetestowano nową generację silników Raptor 3 oraz zmodernizowany booster Super Heavy, który wylądował w Zatoce Meksykańskiej ok. 6 minut po starcie. Starship wodował w Oceanie Indyjskim po ponad godzinnym locie.

"Gratulacje dla zespołu SpaceX w związku z pierwszym historycznym startem i lądowaniem Starship V3! Odnieśliście sukces dla ludzkości" - napisał Musk w serwisie X.

Congratulations @SpaceX team on an epic first Starship V3 launch & landing!



You scored a goal for humanity. — Elon Musk (@elonmusk) May 23, 2026 Rozwiń

Udoskonalona wersja ma przygotować system do misji księżycowych. Musk ma nadzieję, że w przyszłości dzięki Starshipowi ludzie polecą na Marsa.

Rezerwacje lotów na Ksieżyc

SpaceX już przyjmuje rezerwacje na prywatne loty na Księżyc i Marsa statkiem Starship. Pierwszy w historii turysta kosmiczny, kalifornijski biznesmen Dennis Tito oraz jego żona zapisali się na taki lot wokół Księżyca 3,5 roku temu. Termin tej podróży pozostaje jednak niepewny - zauważa AP.

Rakieta SpaceX Starship V3

W tym tygodniu kolejny zamożny turysta kosmiczny - urodzony w Chinach inwestor bitcoinowy Chun Wang - ogłosił, że poleci na Marsa podczas pierwszej międzyplanetarnej misji Starshipa. Nie ujawniono ani ceny, ani daty tej "wycieczki".

Starship to najpotężniejszy system nośny na świecie, zaprojektowany do wielokrotnego użytku. Jest większy od wykorzystywanej przez SpaceX rakiety Falcon 9 i ma kluczowe znaczenie dla planów firmy dotyczących tańszego wysyłania większej ilości ładunków i ludzi na orbitę - zaznacza CNBC. Lot testowy Starship V3 to kluczowe wydarzenie dla SpaceX w związku z nadchodzącym debiutem giełdowym spółki.

Pierwszy bilioner w historii

"O krok bliżej na Księżyc... O krok bliżej na Marsa" - napisał w mediach społecznościowych administrator NASA Jared Isaacman.

Congrats @SpaceX team and @elonmusk on a hell of a V3 Starship launch. One step closer to the Moon…one step closer to Mars 🇺🇸 pic.twitter.com/jjetQxnkiR — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) May 23, 2026 Rozwiń

Debiut rakiety Starship V3 odbył się przed planowaną pierwszą ofertą publiczną (IPO) SpaceX, która może okazać się największym debiutem giełdowym w historii Wall Street. Może ona ruszyć już w przyszłym miesiącu - przekazał portal BBC.

Ze względu na udziały, jakie Musk posiada w prowadzonym przez niego SpaceX - firmie wycenianej przez samą siebie na 1,25 biliona dolarów - wejście na giełdę może uczynić go pierwszym w historii bilionerem (liczonym w dolarach).

SpaceX zajmuje się nie tylko produkcją rakiet. Należy do niej również gigant rynku internetu satelitarnego - Starlink oraz jest właścicielem kontrowersyjnej firmy xAI - producenta podelu AI Grok.

