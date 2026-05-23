Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Udany lot nowej rakiety SpaceX. "O krok bliżej na Marsa"

|
Elon Musk
Problemy ze startem rakiety Starship
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: BONNIE CASH/PAP
W piątek odbył się udany debiut największej rakiety kosmicznej w historii - Starship V3 firmy SpaceX, należącej do Elona Muska. 12. lot testowy systemu Starship odbył się na kilka tygodni przed planowanym wejściem słynnej firmy kosmicznej na amerykańską giełdę.

Rakieta wystartowała o godz. 18.30 czasu wschodnioamerykańskiego z bazy Starbase w Teksasie przy granicy z Meksykiem. Start rakiety zaplanowany na czwartek został przeniesiony ze względów technicznych.

Rakieta wysokości 40 pięter

Był to 12. lot testowy systemu Starship od 2023 roku i pierwszy lot trzeciej generacji tej megarakiety o wysokości 124 metrów (ok. 40 pięter). Misja była bezzałogowa i nie zakładała odzyskania statku. Starship umieścił w kosmosie symulatory satelitów Starlink i dwa prawdziwe satelity testowe. Podczas lotu przetestowano nową generację silników Raptor 3 oraz zmodernizowany booster Super Heavy, który wylądował w Zatoce Meksykańskiej ok. 6 minut po starcie. Starship wodował w Oceanie Indyjskim po ponad godzinnym locie.

"Gratulacje dla zespołu SpaceX w związku z pierwszym historycznym startem i lądowaniem Starship V3! Odnieśliście sukces dla ludzkości" - napisał Musk w serwisie X.

Udoskonalona wersja ma przygotować system do misji księżycowych. Musk ma nadzieję, że w przyszłości dzięki Starshipowi ludzie polecą na Marsa.

Zakaz wypowiedzi dla Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego? Pismo z POLSA
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zakaz wypowiedzi dla Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego? Pismo z POLSA

Hubert Kijek

Rezerwacje lotów na Ksieżyc

SpaceX już przyjmuje rezerwacje na prywatne loty na Księżyc i Marsa statkiem Starship. Pierwszy w historii turysta kosmiczny, kalifornijski biznesmen Dennis Tito oraz jego żona zapisali się na taki lot wokół Księżyca 3,5 roku temu. Termin tej podróży pozostaje jednak niepewny - zauważa AP.

Rakieta SpaceX Starship V3
Rakieta SpaceX Starship V3
Źródło zdjęcia: Reuters

W tym tygodniu kolejny zamożny turysta kosmiczny - urodzony w Chinach inwestor bitcoinowy Chun Wang - ogłosił, że poleci na Marsa podczas pierwszej międzyplanetarnej misji Starshipa. Nie ujawniono ani ceny, ani daty tej "wycieczki".

Starship to najpotężniejszy system nośny na świecie, zaprojektowany do wielokrotnego użytku. Jest większy od wykorzystywanej przez SpaceX rakiety Falcon 9 i ma kluczowe znaczenie dla planów firmy dotyczących tańszego wysyłania większej ilości ładunków i ludzi na orbitę - zaznacza CNBC. Lot testowy Starship V3 to kluczowe wydarzenie dla SpaceX w związku z nadchodzącym debiutem giełdowym spółki.

"To może to być jedno z najważniejszych wydarzeń na polskim rynku"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"To może to być jedno z najważniejszych wydarzeń na polskim rynku"

Wiktor Knowski

Pierwszy bilioner w historii

"O krok bliżej na Księżyc... O krok bliżej na Marsa" - napisał w mediach społecznościowych administrator NASA Jared Isaacman.

Debiut rakiety Starship V3 odbył się przed planowaną pierwszą ofertą publiczną (IPO) SpaceX, która może okazać się największym debiutem giełdowym w historii Wall Street. Może ona ruszyć już w przyszłym miesiącu - przekazał portal BBC.

Ze względu na udziały, jakie Musk posiada w prowadzonym przez niego SpaceX - firmie wycenianej przez samą siebie na 1,25 biliona dolarów - wejście na giełdę może uczynić go pierwszym w historii bilionerem (liczonym w dolarach).

SpaceX zajmuje się nie tylko produkcją rakiet. Należy do niej również gigant rynku internetu satelitarnego - Starlink oraz jest właścicielem kontrowersyjnej firmy xAI - producenta podelu AI Grok.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP, BBC
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 4 min
pc
"Nasze mózgi to mózgi przyćpanych ludzi"
Piotr Jacoń
36 min
pc
Każde ukąszenie może się skończyć chorobą. "Musimy być czujni"
TVN24
39 min
Jedzenie, pokarmy
"Nie ma potrzeby, żebyśmy jedli pięć posiłków". To ile trzeba?
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Elon MuskKosmosMiliarderzy
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Zbiornik wodny na Błoniach Wilanowskich
Wielki zbiornik na działce dewelopera. "Wie ktoś, w jakim celu to powstało?"
Klaudia Kamieniarz
Kalifornijscy strażacy próbują nie dopuścić do eksplozji zbiornika zawierającego toksyczną substancję
Eksplozja może skazić miasto. Nakaz ewakuacji dla ponad 40 tysięcy mieszkańców
METEO
Londyn Heathrow, Wielka Brytania. 30 sierpnia 2025 r. Boeing 737 MAX 8 (SP-LVH) złapany podczas lotu z podwoziem w dół.
LOT kontra Boeing. Ława przysięgłych zdecydowała
Zbigniew Ziobro
"Jeśli to prawda...". Demokraci piszą do Rubio w sprawie Ziobry
TVN24
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Tragedia w żłobku. Jedna z opiekunek się przyznała
WARSZAWA
Kolejna rozprawa w procesie Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1
Proces Sebastiana M. Świadek: jechałem z nim 304 kilometry na godzinę
TVN24
Szczątki samolotu Air France na Oceanie Atlantyckim
Samolot runął do oceanu, po latach wskazano winnych. "Spektakularny zwrot akcji"
TVN24
Wypadek nastolatków w Chełmie (30.03.2025)
Z samochodu nic nie zostało. W bagażniku byli ludzie
TVN24
Syn Jacka Kurskiego stanął przed sądem po ponad 10 latach
Syn Jacka Kurskiego stanął przed sądem. Jest oskarżony o zgwałcenie dziewięciolatki
TVN24
Donald Trump
Trump nie pojawi się na ślubie syna. Pisze o miłości
TVN24
Gorąco w Hiszpanii
"Jesteśmy świadkami niezwykle rzadkiego zjawiska"
METEO
Zaginiona Elżbieta Wojtacka ma 12 lat
Zaginęła 12-letnia Ela. Nie wróciła do domu po spotkaniu ze znajomymi
TVN24
Hulajnogi elektryczne w Warszawie
66 wypadków w rok. Warszawa wprowadza restrykcje dla hulajnóg
WARSZAWA
Łatwogang jedzie prżez Polskę
Niedawno poruszył cały kraj. Łatwogang prowadzi kolejną akcję
TVN24
Rafineria w Jarosławiu
Atak na zachodzie Rosji. Zełenski: to całkowicie sprawiedliwe
TVN24
Humbak Timmy
Nie mogą odholować Timmy'ego. Ciało może eksplodować
METEO
Norwegia, ferma rybna
Jedna ferma rybna, a jakby 25-tysięczne miasto
METEO
Krakowska policja poszukuje 14-letnia Mileny Niewitały
Szukają 14-letniej Mileny. Apel policji
TVN24
Tulsi Gabbard
Tulsi Gabbard rezygnuje. Jest komentarz Trumpa
TVN24
Książę Andrzej
"Królowa bardzo chce". Nowe dokumenty w sprawie zhańbionego księcia
TVN24
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Śledczy wskazali przyczynę śmierci dwulatka ze żłobka w Ząbkach
WARSZAWA
Ben Gvir
Bulwersujące nagranie z aktywistami. UE zajmie się sankcjami wobec Ben Gwira
TVN24
27 min
brexit repo osiema
Ta decyzja wywołała szok w Europie. "Wszyscy powtarzali: to się nie wydarzy, to niemożliwe"
Marek Osiecimski
Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w bazie w Łasku, gdzie wylądowały pierwsze polskie F-35
"Wszystkie swoje kontakty uruchamiałem, żeby pokazać prawdę"
Justyna Sochacka
imageTitle
FIFA, mamy problem. Hotelarze wściekli po masowym anulowaniu rezerwacji
EUROSPORT
Dom koliduje z przebudową ulicy Białołęckiej
Urzędnicy przejęli dom pod budowę drogi. "Tego Ci, Rafał, nie daruję"
Klaudia Kamieniarz
43 min
Putin
Mediator Putina i kandydaci Europy. Kto mógłby rozmawiać o pokoju?
TVN24
Potrącił 18-latka, a później go pobił i okradł
Potrącił 18-latka na hulajnodze, pobił i okradł
TVN24
Dziecko z niepełnosprawnością
Odbiera sprawność krok po kroku. To nieuleczalna choroba, ale można ją spowolnić
TVN24
Policja zatrzymała mężczyznę, który zaatakował funkcjonariusza
Policjant po zatrzymaniu podejrzanego o kradzież trafił do szpitala
TVN24

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica