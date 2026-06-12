Ze świata Elon Musk został pierwszym bilionerem w historii Oprac. Wiktor Knowski |

WEF 2026 Wypowiedź Elona Muska w Davos Źródło zdj. gł.: Reuters

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Jego 38-procentowy udział w SpaceX jest teraz wart około 800 mld dolarów - po tym, jak akcje podskoczyły o 20 proc. na początku sesji, a wycena całej spółki przekroczyła dwa biliony dolarów.

Poza działalnością kosmiczną SpaceX jest właścicielem firmy zapewniającej usługi internetu satelitarnego Starlink, która odpowiada za większość przychodów i jest jedynym rentownym segmentem firmy. Spółka ma również dział sztucznej inteligencji xAI, który został połączony ze SpaceX w lutym.

Co składa się na majątek Muska?

Musk posiada też nieco ponad 10 proc. udziałów w Tesli, warte 165 mld dolarów, a także opcje na objęcie kolejnych blisko ośmiu procent akcji, które Forbes wycenia na 114 mld dolarów. Musk posiada ponadto udziały w swoim startupie zajmującym się interfejsami mózg-komputer Neuralink oraz w firmie tunelowej Boring Company, a jego majątek powiększają również wpływy z wcześniejszej sprzedaży akcji Tesli.

Przed rozpoczęciem notowań akcji SpaceX Forbes szacował majątek Muska na około 980 mld dolarów, więc do przekroczenia granicy biliona wystarczył już niewielki wzrost kursu.

Brytyjski dziennik przypomina, że organizacja humanitarna Oxfam ostrzegła, że wzrost majątku Muska do ponad biliona dolarów to "czarny dzień dla demokracji".

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