Ze świata Spadek akcji SpaceX miesiąc po debiucie. "Liczący na ogromny zysk będą rozczarowani" Oprac. Wiktor Knowski |

SpaceX wchodzi na giełdę w USA Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Reuters

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Firma Muska, zajmująca się zarówno rakietami, jak i sztuczną inteligencją, zadebiutowała 12 czerwca. W kolejnych dniach jej akcje gwałtownie wzrosły, osiągając w pewnym momencie wycenę znacznie przekraczającą dwa biliony dolarów.

Akcje SpaceX idą w dół

Od czasu debiutu notowania firmy pozostają niestabilne. Kurs akcji spadł poniżej ceny otwarcia wynoszącej 150 dolarów, ale utrzymał się powyżej ceny emisyjnej wynoszącej 135 dolarów. Jednak, jak przekazał Reuters, akcje SpaceX są narażone na spadek poniżej tego poziomu.

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We wtorek SpaceX zakończyło dzień ze spadkiem o 2,2 proc. na poziomie 136,08 dolarów, co stanowi najniższy wskaźnik na zamknięciu od debiutu giełdowego. Wydarzyło się to tydzień po tym, jak firma zaczęła być notowana w indeksie Nasdaq 100.

Zdaniem Matthew Maleya, głównego stratega rynkowego w Miller Tabak, spadek poniżej ceny z pierwszej oferty publicznej byłby psychologicznym ciosem dla akcji SpaceX. - Wzmacnia to narrację, że wzrost kursu akcji wynika z dymu, spekulacji i bańki, a nie z rzeczywistych fundamentów - powiedział Maley.

- Inwestorzy, którzy dali się ponieść emocjom związanym z debiutem giełdowym SpaceX, licząc na ogromny zysk, będą rozczarowani - powiedział Greg Halter, dyrektor ds. badań w Carnegie Investment Counsel.

Firma Muska "przechodzi proces ustalania ceny"

Spadek poniżej ceny z oferty publicznej nie byłby niczym niezwykłym w przypadku nowo notowanej spółki. Akcje Cerebras Systems, która weszła na giełdę w maju, spadły poniżej ceny z oferty publicznej, a Meta, znana wcześniej jako Facebook, odnotowała podobny spadek po debiucie - przypomina Reuters.

Jak stwierdził Ryan Lee, starszy wiceprezes ds. produktów i strategii w firmie usług finansowych Direxion, inwestorzy często skupiają się na cenach z pierwszej oferty publicznej i początkowym obrocie. - W rzeczywistości (SpaceX - red.) wciąż przechodzi pewien proces ustalania ceny - powiedział Lee.

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Spadek ceny akcji SpaceX poniżej 135 dolarów odzwierciedlałby "normalną, choć bolesną" dynamikę rynku, zwłaszcza że inwestorzy detaliczni, venture capital i pracownicy sprzedają akcje po wygaśnięciu okresu blokady - powiedział Gabriel Shahin, dyrektor generalny Falcon Wealth Planning.

- Krótkoterminowy spadek poniżej progu 135 dolarów nie zmieniłby zasadniczo naszego obecnego stanowiska ani nie skłoniłby nas do panicznej wyprzedaży - dodał.

Wpływ na przyszłe debiuty giełdowe

Niektórzy inwestorzy uważają, że wyniki akcji SpaceX mogą wpłynąć na przyszłe oferty publiczne, w tym zapowiadane debiuty OpenAI i Anthropic. Halter z Carnegie stwierdził, że firmy i banki inwestycyjne rozważające w tym roku duże oferty publiczne uważnie obserwują SpaceX. - Nikt nie chce, aby oferta publiczna zakończyła się fiaskiem lub aby cena początkowa została obniżona - powiedział Halter. Według jego podejrzeń niektóre oferty publiczne zostaną wycofane, zamiast być wyceniane na niższym poziomie.

Jednak Lee z Direxion stwierdził, że pozyskanie kapitału przez SpaceX może zachęcić niektóre firmy o dużych potrzebach finansowych do przyspieszenia wejścia na parkiet. - Gdybym był OpenAI lub Anthropic i brał udział w prawdziwym wyścigu zbrojeń o stworzenie przełomowego modelu sztucznej inteligencji, a potrzebowałbym kapitału, starałbym się wyprzedzić konkurencję - powiedział Lee.

Ryzyko dla inwestorów detalicznych

Spadek poniżej ceny z oferty publicznej mógłby mocno uderzyć w inwestorów detalicznych. Do nich po debiucie trafiło około 20 proc. akcji firmy.

- Wielu początkujących inwestorów podeszło do SpaceX z mentalnością typową dla "akcji memowych", kupując je za kapitał, na którego utratę nie mogą sobie pozwolić. Rynek musi zrozumieć, że zmienność po debiucie giełdowym jest zjawiskiem normalnym - powiedział Shahin.

- Organizatorzy emisji zazwyczaj wspierają akcje w ciągu pierwszych 30 dni i mogą podjąć dodatkowe działania w przypadku SpaceX, biorąc pod uwagę skalę transakcji, zainteresowanie opinii publicznej oraz fakt, że wkrótce odbędą się inne głośne oferty publiczne. Spółki przynoszące straty, które nie mają jasnej ścieżki do osiągnięcia rentowności, charakteryzują się zazwyczaj dużą zmiennością i ich kurs może spaść poniżej ceny z pierwszej oferty publiczne - powiedziała Maria Llerena, dyrektor ds. badań finansowych w Domini Impact Investments.