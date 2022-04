Śnieżka Ukraina wznowiła działalność operacyjną

czytaj dalej

Discovery, Inc. oraz AT&T Inc. ogłosiły finalizację transakcji, w wyniku której doszło do połączenia WarnerMedia i Discovery. Efektem fuzji jest powstanie wiodącego podmiotu na globalnym rynku mediów i rozrywki. Warner Bros. Discovery, Inc. będzie notowane na giełdzie Nasdaq pod symbolem "WBD" od momentu jej otwarcia w poniedziałek, 11 kwietnia.