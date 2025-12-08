Na ostatniej prostej wyprzedzili LOT

Airbusy wymagają aktualizacji. Linie lotnicze ogłaszają opóźnienia Źródło: Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Prague City Air ogłasza, że uzgodniło z Pegasus Airlines rozpoczęcie procesu sprzedaży spółki CzSA (Czeske aerlinie). Proces ten ma się zakończyć w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy po uzyskaniu niezbędnych zgód od organów regulacyjnych i innych podmiotów zewnętrznych oraz po spełnieniu innych warunków" - napisała w komunikacie opublikowanym w sieci X rzeczniczka Smartwings Vladimira Dufkova.

LOT był wśród faworytów

W komunikacie Smartwings nie pada żadna informacja dotycząca wysokości transakcji. Według tureckich źródeł transakcja opiewa na 154 miliony euro. Umowa obejmuje cały kapitał zakładowy czeskiej spółki, w tym kapitał własny Smartwings Group i przejęte długi akcjonariuszy.

Czeskie media pisząc o transakcji podkreśliły, że sprzedaż tureckiej firmie stanowi zaskoczenie i zasadniczy zwrot w dotychczasowych informacjach. Od początku jesieni wśród potencjalnych nabywców Smartwings najczęściej wymieniano PLL LOT. Pisano m.in. o zaawansowanych rozmowach i informowano o planowanej wspólnej konferencji prasowej, na której miano ogłosić fuzję.

Smartwingsem interesowała się też niemiecka firma Discover i turecko-niemiecka spółka SunExpress. W 2022 r. bliska przejęcia czeskiej firmy była izraelska Isair.

Zdaniem cytowanego przez czeską publiczną TV eksperta Petra Bartonia transakcja z Turkami oznacza dla Czechów zwiększenie możliwości wejścia na trasy pozaeuropejskie. Z kolei układ z LOT byłby ryzykowny z punktu widzenia opłacalności funkcjonowania poza praskimi lotniskami w Ostrawie i Brnie.

O Smartwings

Smartwings realizuje głównie loty czarterowe i wykorzystuje obecnie około czterdziestu samolotów, z których większość to Boeingi 737, w różnych generacjach, wersjach i wieku. Smartwings ma także sześć Airbusów, które latają w barwach CzSA. .

W 2024 Smartwings przewiózł 6,5 miliona pasażerów. Jest największą czeską firmą lotniczą. Najwięcej lotów sprzedaje biurom podróży, a obok połączeń liniowych (80 tras) ma także licencję na prywatne loty kategorii biznes.

Ma swoje oddziały w Polsce, na Węgrzech i na Słowacji.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Autorka/Autor: Pkarp/dap Źródło: PAP Źródło zdjęcia głównego: Jan Hospodka/Shutterstock