Słowenia wprowadziła limit tankowania. "Nie sądziłem, że wpływ wydarzeń w Iranie będzie tak szybki"

Słowenia, ulica, samochody
Tusk o obniżce VAT-u na paliwa
Źródło: TVN24
Z powodu niedoboru na stacjach benzynowych Słowenia wprowadziła tymczasowe ograniczenia w sprzedaży paliw - poinformował Reuters. Problem ma wynikać z gromadzenia zapasów w związku z konfliktem w Iranie oraz masowego tankowania przez kierowców z zagranicy. Ograniczenia wprowadzono w dniu wyborów do słoweńskiego parlamentu.

Limit tankowania na poszczególnych stacjach wynosi 50 litrów dziennie dla osób prywatnych oraz 200 litrów dla przedsiębiorstw, w tym rolników. Premier Robert Golob ogłosił w sobotę wieczorem, że restrykcje będą obowiązywać do odwołania.

Łukasz Figielski

Premier uspokaja

- Chciałbym zapewnić, że paliwa w Słowenii nie zabraknie, magazyny są pełne i nie będzie żadnych niedoborów - powiedział Golob, lider liberałów, który w niedzielnym głosowaniu zmierzy się z prawicowym populistą Janezem Janszą.

Premier ocenił, że głównym problemem jest transport paliwa na stacje. Zapowiedział, że wojsko udostępni cysterny, aby pomóc w uzupełnianiu zapasów.

Petrol, największy słoweński koncern naftowy, zmaga się z brakami paliwa, co w ostatnich dniach doprowadziło do powstania długich kolejek. Wiele stacji tej sieci było w niedzielę zamkniętych. Punkty należące do węgierskiej grupy MOL pozostały otwarte, jednak już wcześniej ograniczyły sprzedaż do 30 litrów dla osób prywatnych i 200 litrów dla firm.

Ograniczenia na stacjach

- Dzisiaj nie mieliśmy żadnych problemów, bo sprawdzam w aplikacji, gdzie można zatankować. Ale wczoraj czekaliśmy w kolejce ponad 20 minut i pozwolono nam kupić tylko 30 litrów oleju napędowego - powiedziała w rozmowie z agencją Reuters 40-letnia nauczycielka Tamara Gale Beasinsky na stacji w Lublanie.

Rząd zobowiązał sprzedawców do codziennego raportowania sytuacji z dostawami, aby w razie potrzeby wprowadzić dodatkowe kroki. Jak przekazał Golob, zalecono również przygotowanie specjalnych procedur dla kierowców z zagranicy.

- Nie sądziłem, że wpływ wydarzeń w Iranie będzie tak szybki - powiedział Sahli Pierre-Alain, szwajcarski turysta odwiedzający Lublanę.

Opracował Wiktor Knowski

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica