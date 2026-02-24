Prezydent Słowacji Robert Fico o działaniach odwetowych Źródło: TVN24, Reuters

Słowackie ministerstwo gospodarki potwierdziło, że operator - państwowa spółka Transpetrol - otrzymał od strony ukraińskiej informację o przesunięciu wznowienia dostaw ropy na Słowację na 25 lutego.

Słowacja czeka na ropę

"Zaopatrzenie rynku krajowego nie jest zagrożone" - zapewnił dział prasowy resortu gospodarki. "Ministerstwo gospodarki nieustannie monitoruje sytuację i przygotowuje się na nadejście alternatywnych dostaw" - dodano w komunikacie.

Podkreślono, że ukraiński operator nie podał szczegółowego wyjaśnienia kolejnego opóźnienia, co oznacza utrudnienie w dokładnym oszacowaniu, kiedy tranzyt surowca powróci do normalnego trybu.

Rurociąg "Przyjaźń" Źródło: Aliaksandr Kushner / Shutterstock.com

Słowacja wstrzymuje dostawy prąd

O braku informacji o możliwości wznowienia tranzytu przez rurociąg Przyjaźń poinformowało w poniedziałek także ministerstwo spraw zagranicznych Słowacji.

- Podejście strony ukraińskiej jest dla nas niezrozumiałe. Nie komunikuje się z nami i nie przekazuje nam istotnych informacji, mimo że poprosiliśmy, aby nasi przedstawiciele mogli udać się na miejsce szkody. W tej sprawie zwróciliśmy się również do komisarza Unii Europejskiej Dana Jorgensena z prośbą o wysłanie na miejsce grupy inspekcyjnej, która oceni, czy uszkodzenia są na tyle poważne, że uniemożliwiają dalsze dostawy ropy - stwierdził minister Juraj Blanar, cytowany w komunikacie

Ostra reakcja Słowacji

Słowacja nie otrzymuje rosyjskiej ropy naftowej przez rurociąg Przyjaźń od 27 stycznia, gdy rosyjskie naloty uszkodziły część instalacji.

Bratysława uruchomiła swoje rezerwy strategiczne, a premier Fico zarzucił Kijowowi celowe, wrogie wobec Słowacji działania. Powołując się na źródła wywiadowcze twierdzi, że rurociąg jest technicznie sprawny. W odpowiedzi w poniedziałek polecił wstrzymać dostawy energii elektrycznej, stabilizujące ukraińską sieć energetyczną.

