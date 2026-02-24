Logo TVN24
Ze świata

Wzburzenie na Słowacji. "Podejście strony ukraińskiej jest dla nas niezrozumiałe"

pap_20250114_25L
Prezydent Słowacji Robert Fico o działaniach odwetowych
Źródło: TVN24, Reuters
Ukraiński operator przesunął termin wznowienia tranzytu ropy przez rurociąg Przyjaźń na 25 lutego - poinformował resort gospodarki Słowacji. Dodał, że "przyczyn kolejnego opóźnienia nie podano".

Słowackie ministerstwo gospodarki potwierdziło, że operator - państwowa spółka Transpetrol - otrzymał od strony ukraińskiej informację o przesunięciu wznowienia dostaw ropy na Słowację na 25 lutego.

Słowacja czeka na ropę

"Zaopatrzenie rynku krajowego nie jest zagrożone" - zapewnił dział prasowy resortu gospodarki. "Ministerstwo gospodarki nieustannie monitoruje sytuację i przygotowuje się na nadejście alternatywnych dostaw" - dodano w komunikacie.

CZYTAJ TEŻ: Orban zapowiada konsekwencje dla Ukrainy. "Nie będziemy bezczynni"

Podkreślono, że ukraiński operator nie podał szczegółowego wyjaśnienia kolejnego opóźnienia, co oznacza utrudnienie w dokładnym oszacowaniu, kiedy tranzyt surowca powróci do normalnego trybu.

Rurociąg "Przyjaźń"
Rurociąg "Przyjaźń"
Źródło: Aliaksandr Kushner / Shutterstock.com

Słowacja wstrzymuje dostawy prąd

O braku informacji o możliwości wznowienia tranzytu przez rurociąg Przyjaźń poinformowało w poniedziałek także ministerstwo spraw zagranicznych Słowacji.

- Podejście strony ukraińskiej jest dla nas niezrozumiałe. Nie komunikuje się z nami i nie przekazuje nam istotnych informacji, mimo że poprosiliśmy, aby nasi przedstawiciele mogli udać się na miejsce szkody. W tej sprawie zwróciliśmy się również do komisarza Unii Europejskiej Dana Jorgensena z prośbą o wysłanie na miejsce grupy inspekcyjnej, która oceni, czy uszkodzenia są na tyle poważne, że uniemożliwiają dalsze dostawy ropy - stwierdził minister Juraj Blanar, cytowany w komunikacie

Wstrzymali dostawy energii do Ukrainy. Polska deklaruje pomoc
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wstrzymali dostawy energii do Ukrainy. Polska deklaruje pomoc

TVN24

Ostra reakcja Słowacji

Słowacja nie otrzymuje rosyjskiej ropy naftowej przez rurociąg Przyjaźń od 27 stycznia, gdy rosyjskie naloty uszkodziły część instalacji.

Bratysława uruchomiła swoje rezerwy strategiczne, a premier Fico zarzucił Kijowowi celowe, wrogie wobec Słowacji działania. Powołując się na źródła wywiadowcze twierdzi, że rurociąg jest technicznie sprawny. W odpowiedzi w poniedziałek polecił wstrzymać dostawy energii elektrycznej, stabilizujące ukraińską sieć energetyczną.

OGLĄDAJ: Marcin Przydacz w "Rozmowie Piaseckiego"
konrad piasecki

Marcin Przydacz w "Rozmowie Piaseckiego"
NA ŻYWO

konrad piasecki
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Adam Styczek /kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Michal Kamaryt/CTK/PAP

SłowacjaUkrainaRopa naftowa
