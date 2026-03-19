Fico: Polakom opłacało się tankować, wyschły dziesiątki stacji paliw

Domański o cenach paliw

Zgodnie z decyzją słowackiego rządu olej napędowy będzie można tankować wyłącznie bezpośrednio do zbiorników paliwa oraz do jednego kanistra o maksymalnej pojemności 10 litrów. Dodatkowo wprowadzono limit finansowy - na jedno auto będzie można zatankować paliwo maksymalnie za 400 euro - poinformował lokalny portal tvnoviny.sk.

Nowe regulacje zaczną obowiązywać po ich publikacji w Dzienniku Ustaw. Jednocześnie zamknięte zostaną samoobsługowe stacje paliw bez personelu oraz te, które nie będą w stanie dostosować się do nowych przepisów.

Ograniczenia także dla eksportu i kierowców z zagranicy

Rząd zdecydował również o czasowym ograniczeniu eksportu oleju napędowego na okres 30 dni. Zmiany obejmą także kierowców spoza Słowacji - będą oni tankować paliwo po innych cenach niż pojazdy zarejestrowane w kraju.

Cena dla zagranicznych kierowców ma być uzależniona od średnich cen oleju napędowego w państwach sąsiednich. Rozróżnienie ma odbywać się na podstawie numerów rejestracyjnych, a odpowiedzialność za to spadnie na operatorów stacji paliw.

Turystyka paliwowa z Polski

Premier Robert Fico tłumaczy decyzję problemem tzw. turystyki paliwowej. Zwraca uwagę, że różnice cenowe między Słowacją a krajami sąsiednimi doprowadziły do sytuacji, w której kierowcy masowo przekraczają granicę wyłącznie po to, by zatankować tańsze paliwo.

- Doszło do sytuacji, że na północy Słowacji dosłownie wyschły dziesiątki stacji paliw, ponieważ cena jest niższa w porównaniu z Polską. Opłacało się i nadal opłaca obywatelom Polski przyjeżdżać na terytorium Słowacji na zakupy i zaopatrywać się w paliwo - powiedział szef rządu.

Premier Słowacji Robert Fico Źródło: DOMINIKA KORTVELYESIOVA/PAP/EPA

Wyjątki od nowych przepisów

Ograniczenia nie obejmą benzyny. Wyłączone z nich będą także pojazdy służb - policji, żandarmerii wojskowej, sił zbrojnych, straży miejskiej czy straży pożarnej i ratownictwa.

- Również pojazdy rolnicze nie będą objęte tymi ograniczeniami, o których mowa, szczegóły określi resort gospodarki odrębną decyzją - dodał premier Robert Fico.

Opracował Jan Sowa/kris