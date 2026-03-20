Polacy tankują, Słowacy ograniczają. Tak to wygląda na słowackiej stacji paliw

Słowacja wprowadza ograniczenia w sprzedaży paliw

Na słowackich stacjach paliw wciąż można tankować na dotychczasowych zasadach, choć wcześniej zapowiadano zmiany dla kierowców z zagraniczną rejestracją, także z Polski. Jak relacjonuje reporter TVN24 Maciej Stasiński, nowe regulacje nadal nie zostały wdrożone.

- Ten plan nie został wprowadzony w życie. Jesteśmy przy jednej ze stacji benzynowych na Słowacji, w miejscowości Zdziar - relacjonował reporter TVN24. Jak dodał, sprawdził na miejscu, jakie są rzeczywiste ceny paliw dla obcokrajowców. - Byłem przed chwilą zatankować najpierw profilaktycznie 10 litrów, żeby sprawdzić, jakie są rzeczywiście ceny dla obcokrajowców, w tym między innymi Polaków - przekazał.

Planowane restrykcje na Słowacji

Stasiński przypomniał, że premier Robert Fico zapowiadał wprowadzenie rozwiązań, które objęłyby kierowców spoza Słowacji. - O nich mówił premier Fico, mówiąc o wprowadzeniu tej reglamentacji właściwie, bo tak można ją określić - zaznaczył reporter.

Chodzi nie tylko o wyższe ceny paliwa dla pojazdów z zagraniczną rejestracją. - Nie tylko mają być ceny wyższe, ale nie wolno też zatankować za większą kwotę niż 400 euro i nie wolno zatankować, oprócz oczywiście baku samochodowego, do kanistra większego niż 10-litrowy, więc tych obostrzeń jest sporo - mówił Stasiński.

Jak jednak usłyszał na miejscu, na razie przepisy nie obowiązują. - Panie z tej stacji benzynowej, które nie chciały absolutnie wystąpić przed kamerą, powiedziały mi tylko, że te nowe przepisy nie weszły w życie, bo nie ma jeszcze wytycznych, nie ma dokładnie określonych sposobów, jak mają naliczać te wyższe ceny dla pojazdów, które mają obcą rejestrację - przekazał reporter TVN24.

Nowe zasady prawdopodobnie od poniedziałku

Z relacji pracownic stacji wynika, że podwyżki mogą być odczuwalne. - Pytałem, jakiego rzędu mogą być to wzrosty. One stwierdziły, że prawdopodobnie rzędu 30-40 eurocentów - mówił Stasiński. Jak dodał, oznaczałoby to wzrost ceny oleju napędowego z obecnych 1,53 euro do około 2 euro za litr.

Na razie tankowanie na Słowacji wciąż może być korzystniejsze niż w Polsce. - Gdy weźmiemy tę cenę 1,5 euro i porównamy z polskimi stacjami, no to tankujemy tutaj o złotówkę, a czasami nawet 1,5 złotego taniej. Przy 50-litrowym baku mamy w kieszeni ponad 60 złotych - relacjonował reporter.

Jak zaznaczył Maciej Stasiński, zmiany mogą wejść w życie w najbliższych dniach. - Od poniedziałku prawdopodobnie te nowe zasady na stacjach słowackich mają być wprowadzone, ale póki co na razie ich jeszcze nie ma - powiedział.

Turystyka paliwowa z Polski

Premier Robert Fico tłumaczył decyzję o ograniczeniach na słowackich stacjach problemem tzw. turystyki paliwowej. Zwracał uwagę, że różnice cenowe między Słowacją a krajami sąsiednimi doprowadziły do sytuacji, w której kierowcy masowo przekraczają granicę wyłącznie po to, by zatankować tańsze paliwo.

- Doszło do sytuacji, że na północy Słowacji dosłownie wyschły dziesiątki stacji paliw, ponieważ cena jest niższa w porównaniu z Polską. Opłacało się i nadal opłaca obywatelom Polski przyjeżdżać na terytorium Słowacji na zakupy i zaopatrywać się w paliwo - mówił szef rządu.

Opracował Jan Sowa/kris