Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Słowacja ogłasza stan wyjątkowy. Fico oskarża Zełenskiego

Robert Fico, premier Słowacji
Sikorski: dopóki Ukraina dzielnie się broni, Rosja nie ma zdolności ofensywnych
Źródło: TVN24
Słowackie władze wprowadziły w środę stan wyjątkowy w związku z przerwaniem dostaw ropy naftowej rurociągiem "Przyjaźń". Zdecydowały o uruchomieniu rezerw strategicznych dla rafinerii Slovnaft. Premier Robert Fico o wstrzymanie przesyłu bezpośrednio oskarżył prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Stan wyjątkowy i 250 tys. ton ropy z zapasów strategicznych mają pomóc należącej do węgierskiego koncernu MOL rafinerii Slovnaft przetrwać do czasu, aż zapewni sobie surowiec inną trasą niż przez rurociąg "Przyjaźń". Ropociąg został uszkodzony w rejonie miejscowości Brody, na zachodzie Ukrainy, pod koniec stycznia w czasie rosyjskich ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

Węgry wstrzymują dostawy paliwa na Ukrainę
Dowiedz się więcej:

Węgry wstrzymują dostawy paliwa na Ukrainę

Oskarżenia pod adresem Zełenskiego

Według premiera Ficy uszkodzenie już naprawiono, a prezydent Zełenski celowo wstrzymuje dostawy, które mają - zdaniem władz w Bratysławie - zaszkodzić Słowacji. Fico powołał się przy tym na doniesienia służb wywiadowczych.

Premier powiedział, że polecił ambasadorowi Słowacji w Kijowie złożenie u władz ukraińskich noty domagającej się wyjaśnienia przyczyn braku wznowienia dostaw ropy. Fico chce także, aby przedstawiciele Słowacji i Węgier mogli na miejscu w Brodach przekonać się o stanie urządzeń przesyłowych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zełenski: im więcej tego zła, tym trudniej o porozumienie

Zełenski: im więcej tego zła, tym trudniej o porozumienie

TVN24
Rosyjska ropa przestała płynąć. Węgry sięgają po strategiczne rezerwy

Rosyjska ropa przestała płynąć. Węgry sięgają po strategiczne rezerwy

Groźba ograniczenia dostaw energii

Słowacki premier zagroził Ukrainie, że straci ona wsparcie jego kraju na drodze do Unii Europejskiej. Możliwe jest także ograniczenie dostaw energii elektrycznej, którą Słowacja wysyła na Ukrainę.

Zapowiedziane dostawy ropy z rezerw strategicznych wystarczą na pracę jedynej słowackiej rafinerii przez miesiąc. W tym czasie Slovnaft musi zapewnić sobie dostawy rurociągiem "Adria", który prowadzi na Słowację z chorwackiego portu Omiszalj na wyspie Krk. Według informacji spółki zakupiony surowiec jest już w siedmiu tankowcach płynących w stronę Chorwacji. Ropa ta nie pochodzi z Rosji.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Wiktor Knowski/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/DOMINIKA KORTVELYESIOVA

Udostępnij:
Tagi:
SłowacjaUkrainaRobert FicoWołodymyr Zełenski
Zobacz także:
shutterstock_2670199723
Orzechy z pestycydem. Polska sieć wycofuje je ze sklepów
Donald Trump
Japonia obiecuje miliardowe inwestycję za gwarancję niższych ceł
Ze świata
Rurociąg "Przyjaźń"
Węgry wstrzymują dostawy paliwa na Ukrainę
Ze świata
Lotnisko Bruksela-Charleroi, Ryanair
Ryanair reaguje na problemy Brytyjczyków z podwójnym obywatelstwem
Turystyka
biurowiec shutterstock_2398225309
Zwalniali przez Al, teraz chcą zatrudniać. "Przyszło otrzeźwienie"
Najnowsze
nvidia czip shutterstock_1060748543
Indie chcą dogonić USA i Chiny w AI. Yotta i Nvidia łączą siły
Tech
Szefowa EBC Christine Lagarde
Media: strategiczna rezygnacja szefowej banku. W tle kluczowa decyzja Macrona
Ze świata
usa, ludzie, ulica
Zbadali, czy wsparcie finansowe nie powoduje ryzykownych zachowań
Pieniądze
Mark Zuckerberg
Meta i YouTube z zarzutami. Mark Zuckerberg stanie przed sądem
Tech
pap_20171023_2BL
To może być koniec wieloletniej batalii. Bayer zapłaci za Roundup
Ze świata
Premier Donald Tusk podczas wydarzenia „Polska. Rok przyspieszenia”
Tusk: 2026 będzie rokiem przyspieszenia
Bill Gates
Microsoft wyłoży miliardy na AI. W centrum kraje "Globalnego Południa"
Tech
Turyści we Florencji
Amerykanie ograniczają podróże do Europy
Turystyka
kawa kawiarnia shutterstock_278456510
Kawa coraz droższa
Handel
osiedle mieszkanie mieszkania bloku shutterstock_2606161083
"Potężne narzędzie" za darmo. Kolejny krok w stronę przejrzystości
Nieruchomości
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Rośnie kumulacja w Lotto
traktor rolnictwo pole shutterstock_2433630571
Łatwiej o zakup ziemi. Rząd przyjął projekt
Nieruchomości
shutterstock_2117281391
Pula w Eurojackpot przebija kolejny poziom
shutterstock_2629088885
Tani kredyt na bezpieczeństwo. Tak Polska skorzysta na programie SAFE
shutterstock_1309985482
Chińskie auta tu nie wjadą. Sztab Generalny wydaje zakaz
Moto
GettyImages-1240856295
Jedyny port morski w Mołdawii zmienia właściciela
Ze świata
pad konsola gracz gracze - soul kitchen shutterstock_783065299_1
Awaria serwisów streamingowych na popularnych konsolach
Tech
AI Impact Summit
Indie gospodarzem głośnego wydarzenia w świecie sztucznej inteligencji
Tech
Lekarz o stanie Polki
Symbol drożyzny w Rosji. "Złote ziemniaki" i "pozłacane ogórki"
Ze świata
meta media społecznościowe
"Bezkarność tych gigantów musi się skończyć"
Tech
Elektrownia Kozienice - Blok B11
Inwestycja za ponad 7 miliardów złotych. Ruszyła budowa
Waldemar Żurek i Waldemar Żurek
Rząd porozumiał się w sprawie kluczowej dla pracowników reformy
Prawo
nowe delhi - Yogifromhills shutterstock_1743686498
Adani inwestuje 100 miliardów w rozwój AI. Notowania spółki w górę
Tech
Shein - nic prostszego
Lalki erotyczne i uzależniające systemy. Postępowanie przeciwko Shein
Ze świata
Donald Trump
"Trump może wszystko odciąć". Szukają alternatywy dla Visa i Mastercard
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica