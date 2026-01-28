Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

"Silna, odwrotna korelacja". Padł kolejny rekord

zloto sztabka zlota AdobeStock_606917865
Specjalista ostrzega przed podróbkami złota
Źródło: zlotoskup.pl
W środę złoto po raz pierwszy w historii przekroczyło wartość 5200 dolarów, podczas gdy dolar osiągnął najłabszy wynik od prawie czterech lat - poinformował Reuters. Na wzrost cen wpływają utrzymujące się napięcia geopolityczne i oczekiwanie na decyzję Rezerwy Federalnej USA dotyczącą polityki monetarnej.

Cena spot złota wzrosła o 1,4 proc. do 5262,66 dolara za uncję (stan na godz. 6.58), po osiągnięciu rekordowego maksimum 5266,37 dolara wcześniej. Od początku roku kruszec zyskał już ponad 20 proc.

- Wzrost cen złota wynika z bardzo silnej, odwrotnej korelacji z dolarem oraz z wypowiedzi prezydenta Trumpa na temat kursu amerykańskiej waluty, z której można wnioskować, że w Białym Domu panuje szeroki konsensus na rzecz słabszego dolara - powiedział, cytowany przez Reutersa, Kelvin Wong, starszy analityk rynkowy w OANDA.

Czytaj też: Gorączka złota. "Ja to nazywam nadrabianiem zaległości"

"Kryzys zaufania" do dolara

Jak podkreśliła agencja, amerykańska waluta zmaga się z "kryzysem zaufania", utrzymując się w pobliżu czteroletnich minimów, co nasila jej wyprzedaż. Sytuację dodatkowo pogłębiły słowa prezydenta Donalda Trumpa, który zapytany, czy dolar zbytnio się osłabił, odparł, że "jego wartość jest świetna".

Trump zapowiedział również, że wkrótce ogłosi swojego kandydata na stanowisko szefa Fed i przewiduje spadek stóp procentowych po objęciu urzędu przez nowego prezesa.

- Biorąc pod uwagę napięcia między celami Fed a Białym Domem, rynki przyjmują postawę defensywną przed wystąpieniem prezesa Jerome’a Powella zaplanowanym na dziś - powiedział Ilya Spivak, szef działu global macro w Tastylive.

Rynek powszechnie oczekuje, że Fed utrzyma stopy procentowe bez zmian na trwającym posiedzeniu w styczniu.

Nawet 6000 dolarów za uncję

Analityk Kelvin Wong wskazał, że w krótkim terminie poziom technicznego oporu dla złota może znajdować się w okolicach 5240 dolarów za uncję.

Deutsche Bank poinformował we wtorek, że cena kruszcu może wzrosnąć do 6000 dolarów za uncję w 2026 roku, wskazując na utrzymujący się popyt inwestycyjny - zarówno ze strony banków centralnych, jak i inwestorów prywatnych, którzy zwiększają udział aktywów niezwiązanych z dolarem oraz inwestycji w dobra materialne.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2114188025_1
Gorączka złota, cena ostro w górę. Pięć powodów
Łukasz Figielski
Urząd Miasta Krakowa
Zarabiają po 30-40 tysięcy miesięcznie. A i tak dostają jeszcze po 100 tysięcy premii
TVN24
ZLOTO
Cena złota pobiła rekord wszech czasów

Ceny innych metali szlachetnych również rosną. Srebro w handlu spot podrożało o 2 proc. do 115,40 dolara za uncję, po poniedziałkowym rekordzie na poziomie 117,69 dolara. Od początku roku biały metal zyskał już blisko 60 proc. Platyna wzrosła o 1,7 proc. do 2685,16 dolara za uncję po osiągnięciu w poniedziałek historycznego maksimum 2918,80 dolara, natomiast pallad zyskał 0,7 proc. i kosztuje obecnie 1946,75 dolara.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/ams

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Udostępnij:
TAGI:
Złoto
Zobacz także:
Umowa o wolnym handlu zawarta między Indiami i Unią Europejską
Ćwierć świata zawiera umowę. Kto zyska, kto straci
Maciej Michałek
Giełda, NYSE, Wall Street, cła Trumpa
Ostrożny optymizm na Wall Street. "To będą obserwować inwestorzy"
Rynki
Donald Trump
Co czwarta groźba ceł Trumpa wchodzi w życie
Ze świata
Kolektura Lotto
Bez szóstki w Lotto. Kumulacja w górę
Pieniądze
shutterstock_2239909941
Można zgarnąć 70 milionów złotych w Eurojackpot
Pieniądze
Radosław Sikorski
Sikorski do Muska: zarabianie na zbrodniach wojennych może zaszkodzić twojej marce
Viktor Orban
Zagraniczny wyjazd brata Viktora Orbana organizował były oficer KGB
Ze świata
Sprawa mieszkania komunalnego w Śródmieściu (zdjęcie ilustracyjne)
Koniec z podwyżką po podpisaniu umowy z deweloperem
Nieruchomości
shutterstock_2114188025_1
Gorączka złota, cena ostro w górę. Pięć powodów
Łukasz Figielski
ZUS
ZUS ostrzega: konto może zostać zablokowane
Kopalnia KWK Borynia-Zofiówka-Bzie w Jastrzębiu-Zdroju
Rozmowy w JSW zerwane. "Krok wstecz"
Komisja Europejska
Bruksela ma pomóc firmie Google. Wszczęła dwa postępowania
Tech
Radosław Sikorski
Sikorski: znacznie więcej korzyści niż wyzwań
Ze świata
warszawa ludzie ulica
800 plus. Nowe zasady dla obywateli Ukrainy
shutterstock_1368500537
Pracownicy przegrywają z AI. Gigant tnie zatrudnienie
Tech
telefon szpieg hacker
Nowy podatek w Polsce. Są założenia projektu
Tech
zakupy, sklep, paragon, koszyk, ceny
Eurocash wygrywa z UOKiK-iem. Potężna kara uchylona
shutterstock_2183395155
Oszustwa kredytowe. Jeden z najwyższych wyników
Pieniądze
Orlen
Wodór dla polskiego przemysłu. Kluczowe porozumienia Orlenu
Robert Fico
"Energetyczne samobójstwo". Premier: zaskarżymy decyzję UE
Ze świata
Korea Północna
"Korea Północna zrujnowała większość ich życia"
Ze świata
smartfon shutterstock_2409724315
Zakaz dla osób poniżej 15 lat. Głosowanie we Francji
Ze świata
TikTok
Piszą o blokowaniu wideo z ICE i wpisów o Epsteinie. Jest reakcja TikToka
Tech
shutterstock_391111561
Fala zwolnień w Polsce. Eksperci: to jeszcze nie koniec
shutterstock_2295456121
"Zyski ponad życie młodych". Rusza historyczny proces
Tech
smartfon w ręce kobiety
Duże zmiany na platformach Mety. Płatne testy Instagrama, Facebooka i Whatsappa
Tech
pracownik wozek paleta shutterstock_1008208120
Stopa bezrobocia w Polsce. Nowe dane
"Ja nie wiem, co jest prawdą". Dlaczego sztuczna inteligencja kłamie
Kradnie twarze i głosy, prawo zostaje w tyle. "Poważne skutki"
Tech
pieniadze pln kalkulator podatki shutterstock_1449753521_S
Są korzystniejsze od lokat bankowych. "Polacy nie lubią ryzyka"
Pieniądze
Umowa o wolnym handlu zawarta między Indiami i Unią Europejską
"Strefa wolnego handlu dla dwóch miliardów ludzi". Koniec negocjacji
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica