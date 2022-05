Najdłuższy taki most na świecie gotowy na turystów. Jest blisko polskiej granicy

Sky Bridge 721 to najdłuższy wiszący most dla pieszych na świecie. Znajduje się w Górach Orlickich przy granicy z Polską. Pierwszych turystów ma przyjąć 13 maja. Przez internet można już kupować bilety lub je rezerwować. Co pół godziny na most będzie mogło wejść 200 osób.

Najdłuższy wiszący most dla pieszych na świecie

W najwyżej położonym miejscu odwiedzający most turyści znajdą się na wysokości prawie 100 metrów nad ziemią. Będzie można z niego podziwiać masyw Śnieżnika. Most jest jednokierunkowy. Po jego przejściu do pokonania pozostanie 2,5-kilometrowa ścieżka turystyczna. Przy porywach wiatru most będzie zamykany, podobnie jak dzieje się to w przypadku eksploatowanych w górach kolejek linowych.