Lotniskom grozi zamknięcie. "Punkt krytyczny jest bliski"

W wyniku częściowego shutdownu, który trwa od połowy lutego, 50 tys. pracowników Administracji Bezpieczeństwa Transportu (TSA), odpowiadających za bezpieczeństwo na lotniskach, zmuszonych jest do pracy bez wynagrodzenia. Zatrudnieni otrzymają wypłatę dopiero po zakończeniu shutdownu. W niedzielę 10 proc. z nich nie stawiło się w pracy - podała agencja Reuters.

Nieobecność nawet połowy pracowników

Adam Stahl z TSA ostrzegł w rozmowie z Fox News, że niektóre lotniska, zwłaszcza mniejsze, mogą zostać zamknięte, jeśli odsetek nieobecności wzrośnie. Przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson zaalarmował z kolei we wtorek, że sytuacja dotycząca lotnisk "zbliża się do punktu krytycznego".

Od połowy lutego, gdy zakończyło się finansowanie resortu, na lotniskach w Atlancie, Nowym Jorku i Houston w pracy nie stawia się średnio nawet 20 proc. członków personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo. W niedzielę i poniedziałek nieobecności sięgnęły 50 proc. w Houston i ponad 30 proc. w Nowym Orleanie i Atlancie. Podróżni zmuszeni byli do oczekiwania w kolejce przez ponad dwie godziny.

Niektóre lotniska zamknęły część punktów kontroli bezpieczeństwa, a inne zbierają pieniądze, aby pomóc pracownikom TSA w zakupie żywności lub innych niezbędnych rzeczy. Ministerstwo poinformowało, że 366 pracowników TSA zwolniło się podczas shutdownu.

Spór o zmiany w departamencie

Dyrektorzy amerykańskich linii lotniczych zaapelowali w liście do Kongresu o pilne działania w celu uzgodnienia sposobu dalszego finansowania ministerstwa.

Demokraci odmówili zgody na wydzielenie środków dla resortu bez przeprowadzenia zmian w jego funkcjonowaniu. Swoje żądania przedstawili po zastrzeleniu przez funkcjonariuszy federalnych służb imigracyjnych w Minneapolis amerykańskich obywateli - Alexa Prettiego i Renee Good. Ministerstwo nadzoruje m.in. służby imigracyjne (ICE), Urząd Celny i Ochrony Granic (CBP), TSA i Federalną Agencję Zarządzania Kryzysowego (FEMA).

Opracowała Alicja Skiba /lulu