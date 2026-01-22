Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Rosja przywraca wycofane z użytku samoloty. Skutek sankcji

moskwa lotnisko - Media_works shutterstock_380305000
Schwytać Putina? Trump: nie sądzę, żeby to było konieczne
Źródło: Reuters
Rosyjscy przewoźnicy planują w latach 2026–2027 przywrócić do eksploatacji część samolotów wcześniej wycofanych z użytkowania, aby utrzymać ciągłość przewozów pasażerskich. Informację tę podały rosyjskie media, powołując się na państwową korporację technologiczną Rostech.

Do użytku ma zostać przywróconych co najmniej 12 samolotów, z których 10 przekazano już przewoźnikom w celu ponownego włączenia ich do swojej floty.

Są wśród nich maszyny rosyjskie (lub produkowane w latach 90. ubiegłego stulecia na Ukrainie według radzieckiej jeszcze technologii) - Tu-204, Tu-214, An-148 oraz Ił-96, a także Boeingi 747. Samoloty rosyjskie mają 30 lat lub więcej, Boeingi ponad 20. Niektóre z tych maszyn wycofano jeszcze w czasie pandemii COVID-19.

Problemy związane z sankcjami

Według ekspertów ich wiek i stopień zużycia sprawiają, iż nie odpowiadają współczesnym standardom, a eksploatacja tak wiekowych maszyn będzie kosztowna i technicznie wymagająca, co może odbić się na kosztach operacyjnych i bezpieczeństwie lotów. Powrót do statków powietrznych, które od kilku lat stały zapomniane w hangarach to odpowiedź na rosnące problemy rosyjskiego rynku lotniczego, które wynikają z trwających ograniczeń związanych z sankcjami nałożonymi po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku.

Objęły one m.in. dostawy nowych samolotów, części zamiennych oraz wsparcia serwisowego od producentów takich jak Boeing czy Airbus. Rosyjscy przewoźnicy mają trudności z pozyskaniem wsparcia technicznego i komponentów, co utrudnia utrzymanie i odnowę nowoczesnej floty.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Jedna decyzja Putina i Duńczycy nie mają fabryk

Jedna decyzja Putina i Duńczycy nie mają fabryk

Rosjanie dogadali się z Węgrami. Chodzi o firmę objętą sankcjami

Rosjanie dogadali się z Węgrami. Chodzi o firmę objętą sankcjami

Media podkreślają, że bez nowych maszyn i dostępu do oryginalnych części, Rosja coraz częściej sięga po rozwiązania doraźne – stojące latami, nieużywane od dawna samoloty przywracane są do użytkowania, aby zapobiec spadkowi liczby dostępnych miejsc i ograniczeniom w siatce połączeń. Są to jednak rozwiązania doraźne.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Media_works / Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Władimir PutinRosjasamolotySankcje
Zobacz także:
frank szwajcarski CHF
Dziś ważna decyzja dla frankowiczów. "Fundamentalne znaczenie"
Prawo
broker, giełda, wall street
Trump odwołuje cła, giełda pnie się w górę
Rynki
Loty samolotem
Europosłowie opowiadają się za pasażerami. Kolejny rozdział trwającego od dekady sporu
Ze świata
Grenlandia
Trump zmienia decyzję w sprawie ceł na kraje europejskie. Rynki reagują
Ze świata
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Ministra pracy: Ziobro likwidował, my będziemy wzmacniać
Prawo
shutterstock_2642459917_1
Kaucja za "małpkę"? Podano, kiedy zapadnie decyzja
kosmetyki lapier do paznokci lakiery shutterstock_2459492205
Ta branża nie boi się kryzysu kosztów życia
Rynki
kominy fabryka elektrownia dym smog emisja shutterstock_130778297
Garstka firm odpowiada za połowę emisji
Ze świata
Elon Musk
Musk nazwał go "kompletnym idiotą". Szef największej linii Europy reaguje
Ze świata
giełda ludzie wall street shutterstock_2577625569
Wall Street odetchnęło. Trump łagodzi stanowisko
Ze świata
shutterstock_2473231629_1
Manna z nieba. Albo burrito. Nowy trend
Tech
shutterstock_2423248737
Jeden procent najbogatszych posiada obecnie więcej, niż 95 proc. najbiedniejszych
Ze świata
Ukraina, Kijów. Ukraińska stolica mierzy się z brakami w dostawach prądu i ciepła przez rosyjskie ataki
Ukraina ujawnia skalę defraudacji środków państwowych
Ze świata
Donald Trump
Trump o gospodarce: "Gdy Ameryka kwitnie, kwitnie cały świat"
Ze świata
filipiny antipolo smartfon shutterstock_1511643029
Wolta Filipin w sprawie narzędzia Muska
Tech
Czy dzieci powinny wręczać dziadkom alkohol?
Kontrowersyjne świętowanie. "To nie są niewinne żarty"
Zespół autorów
Justyna SucheckaNatalia SzostakKatarzyna Korzeniowska
złoto inwestycyjne
Złoto z nowymi rekordami. Rynki reagują na eskalację napięć
Rynki
TSUE
Umowa z Mercosurem. Jest decyzja Parlamentu Europejskiego
Ze świata
Ursula von der Leyen na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos
UE zainwestuje na Grenlandii. "Potężny, europejski impuls"
Ze świata
shutterstock_2466205459
ZUS ruszył z wysyłką kilku milionów listów
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski w Mar-a-Lago
Media: spór o Grenlandię jest zły dla Ukrainy
Ze świata
shutterstock_2462417869
Karnety na siłownie pod lupą. Urząd stawia zarzuty
Donald Trump
Davos stoi przed dwoma problemami. Trump może być tym łatwiejszym
Ze świata
Andrzej Domański
Minister finansów w Davos: nikt nas nie podzieli
Ze świata
ropa paliwo shutterstock_1719908851_S
Kluczowy raport i słowa prezydenta. Burzliwy dzień na rynkach ropy
Rynki
flaga wenezuela trump shutterstock_2704623885
"Nie widzieliśmy jeszcze czegoś podobnego"
Alicja Skiba, Katarzyna Korzeniowska
Giełda, NYSE, Wall Street, cła Trumpa
Najgorszy dzień od miesięcy. Czerwono na Wall Street
Rynki
Kolektura Lotto
Bez szóstki w Lotto. Kumulacja rośnie
Eurojackpot
Ogromna kumulacja w Eurojackpot
Pieniądze
smartfon w ręce kobiety
Dostawcy "wysokiego ryzyka". Nowa propozycja Brukseli
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica