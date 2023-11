Rodzina Berlusconich zablokowała wypłaty dla uczestniczek "bunga bunga"

Rada rodziny Berlusconich zablokowała miesięczne płatności dla 20 kobiet, które uczestniczyły w wieczorach w Villi San Martino w Arcore, nieopodal Mediolanu. Włoska prasa określa je mianem "bunga bunga". Co więcej, kobiety są eksmitowane z mieszkań i domów, które opłacał im za życia były premier - informują media we Włoszech.

"Rubygate" a Silvio Berlusconi

Tzw. Rubygate była seksualnym skandalem politycznym i sądowym, w który w latach 2010–2021 zaangażowany był Silvio Berlusconi. Dochodzenie w tej sprawie ujawniło serię kontaktów seksualnych, jakie odbył on z Marokanką Karimą El Mahroug, znaną jako Ruby Rubacuori, gdy była jeszcze nieletnia. Proces miał wiele odsłon, ale ostatecznie zakończył się uniewinnieniem byłego premiera.

Kiedy w 2010 roku Karima El Mahroug została aresztowana za kradzież, Berlusconi zadzwonił na komisariat policji i prosił o jej uwolnienie. Polityk twierdził, że jest ona "siostrzenicą Mubaraka", ówczesnego prezydenta Egiptu . Wtedy wybuchł skandal, który doprowadził do kilku procesów.

"Dziewczyny, które marzyły o świecie rozrywki, zostają same i ryzykują, że ponownie znajdą się w centrum wiadomości sądowych" – piszą włoskie media. Prokuratura w Mediolanie złożyła bowiem apelację w tzw. procesie Ruby ter do Sądu Najwyższego. Będzie rozpatrywana 5 marca 2024 r. Dziewczęta są oskarżane o krzywoprzysięstwo. Prokurator twierdzi, że pieniądze otrzymane przez te lata miały kupić ich milczenie lub kłamstwa na temat tego, co wydarzyło się w Arcore.