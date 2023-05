Upadły Silicon Valley Bank tnie zatrudnienie. Nowy właściciel zwolni setki osób

Upadek Silicon Valley Bank był największym incydentem tego typu od czasu kryzysu finansowego w 2008 roku. Pociągnął za sobą dwie inne amerykańskie instytucje, a następnie przejął go First Citizens, co miało zapobiec pogorszeniu sytuacji. Dwa miesiące później nowy właściciel podjął decyzję o cięciu kosztów i zwalnia setki osób.

Jak podaje BBC Frank Holding, dyrektor generalny First Citizens, w mailu skierowanym do pracowników podsumował problemy z jakimi mierzył się SVB i zapowiedział wprowadzenie cięć kadrowych, które wpłyną na "wybrane stanowiska korporacyjne SVB z wyłączeniem stanowisk personelu pracującego z klientami".

"Druzgocące" przejęcie

W połowie maja Gregory Becker, były dyrektor generalny Silicon Valley Bank, zeznawał przed komisją do spraw bankowości amerykańskiego senatu w sprawie upadku. Stwierdził wówczas, że bank miał prawidłowo reagować na obawy regulatorów w kwestii zarządzania ryzykiem i pracował nad rozwiązaniem problemów, zanim nie doszło do "bezprecedensowej" paniki i wycofania depozytów przez klientów, co doprowadziło do jego upadku.