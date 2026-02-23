Sikorski o decyzji Węgrów: oburzające, ale nie zaskakujące

Radosław Sikorski o blokowaniu sankcji dla Rosji przez Węgry

Jak zwrócił uwagę szef polskiej dyplomacji, Węgry chcą zablokować 7 miliardów euro, w tym "pół miliarda euro, czyli 2 miliardy złotych na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych".

- To była kwestia, o którą zabiegałem w relacjach z Węgrami. Niestety pozostają nieubłagani, nie chcą, aby kraje, które pomagają Ukrainie, mogły pomagać jej więcej. Przypomnę, że jednym z priorytetów polskiej prezydencji było otwarcie pierwszego klastra negocjacyjnego z Ukrainą. I to też zostało przez Węgry zawetowane - zaznaczył.

W ocenie Sikorskiego "takie używanie agendy europejskiej do prowadzenia walki politycznej w kraju - i to w sytuacji, gdy nastawiło się swoją propagandą przeciwko walczącej Ukrainie - jest moim zdaniem złamaniem solidarności europejskiej, do której jesteśmy zobowiązani przez traktat w Lizbonie".

UE omawia 20. pakiet sankcji wobec Rosji

Ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej mają w poniedziałek omówić 20. pakiet sankcji na Rosję. Zgodnie z zapowiedziami ma on zostać przyjęty we wtorek, w czwartą rocznicę inwazji na Ukrainę. Największe kontrowersje budzi wprowadzenie całkowitego zakazu transportu rosyjskiej ropy morzem. Zakaz ten ma zastąpić stosowany do tej pory pułap cenowy, który dopuszcza świadczenie usług transportowych, ale tylko jeśli przewożona ropa jest sprzedawana poniżej ustalonej ceny.

Jak przekazały wcześniej w tym tygodniu PAP źródła unijne, zastrzeżenia wobec pakietu wyrażają Węgry, Grecja, Słowacja oraz Malta. W piątek ambasadorom państw członkowskich UE nie udało się w tej sprawie porozumieć. Aby zaproponowane przez KE sankcje weszły w życie, konieczna będzie zgoda wszystkich państw członkowskich.

Premier Węgier Viktor Orban i węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto oświadczyli w niedzielę, że odrzucą propozycję 20. pakietu sankcji wobec Rosji.

"Dopóki Ukraina nie wznowi tranzytu ropy naftowej na Węgry i Słowację rurociągiem Przyjaźń, nie pozwolimy na podjęcie ważnych dla Kijowa decyzji" - podkreślił Szijjarto we wpisie na X.

Opracowała Alicja Skiba/ams