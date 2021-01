Siedem nowych tras z Polski. Na liście popularne wakacyjne kierunki

- Dzisiaj podkreślamy nasze silne zaangażowanie w działalność w Polsce ogłaszając siedem nowych tras z pięciu polskich miast do atrakcyjnych wakacyjnych miejsc w Grecji, Bułgarii i Chorwacji. Dzięki ofercie Wizz Air polscy podróżni będą mogli cieszyć się tego lata długo oczekiwanymi wakacjami. Za sprawą wdrożonych przez Wizz Air, dodatkowych procedur bezpieczeństwa na pokładzie nasi pasażerowie mogą czuć się bezpiecznie i wygodnie - powiedział, cytowany w piątkowym komunikacie, członek zarządu ds. handlowych w Wizz Air George Michalopoulos.

Nowe trasy

Nowe wakacyjne trasy Wizz Air będą uruchomione w czerwcu 2021 roku. Po dwa loty tygodniowo będą odbywać się z Warszawy i Krakowa na greckie wyspy - Kretę i Santorini. Dodatkowo linia będzie realizować dwa razy w tygodniu loty z Gdańska do Splitu i z Katowic na Korfu. I raz w tygodniu loty na trasie Wrocław-Burgas.

"Nowe trasy to wsparcie rozwoju branży lotniczej i hotelarskiej w regionach, a także oferta dla pasażerów z Polski" - czytamy.

Jak podkreśla linia, mimo że filtry HEPA znajdujące się we wszystkich samolotach Wizz Air, odfiltrowują z powietrza w kabinie 99,97 proc. wirusów i bakterii, załoga oraz pasażerowie są zobowiązani nosić maski podczas całego lotu.

Najwięksi przewoźnicy w Polsce

Wizz Air, trzeci największy przewoźnik w Polsce, przewiózł w tym okresie niecałe 1,7 mln pasażerów, co oznacza 2,5 mln mniej niż w pierwszej połowie 2019 r.

Mniej pasażerów

Z powodu pandemii ruch lotniczy na całym świecie przeżył załamanie. W 2019 roku linie lotnicze przewiozły 4,5 mld pasażerów. Ostatecznych danych za ubiegły rok jeszcze nie ma, ale IATA (Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych) w ostatnich szacunkach prognozuje spadek o ponad 60 proc. do 1,8 mld przewiezionych osób. Kwiecień 2020 był najgorszym miesiącem dla lotnictwa od II wojny światowej - linie odnotowały ponad 90 proc. spadki.

Koronawirus zmienił też sytuację lotnisk. Warszawskie lotnisko Chopina w 2020 roku obsłużyło niemal 5,5 mln pasażerów, to o ponad 70% mniej niż rok wcześniej. W grudniu ub.r. Lotnisko Chopina obsłużyło 224 tys. pasażerów, tj. o ok. 84 proc. mniej wobec grudnia 2019 r. Od początku 2020 r. z największego polskiego lotniska skorzystało 5,482 mln osób, co oznacza spadek o 70,9 proc.