Wielka sieć fast food w tarapatach. Setki restauracji do zamknięcia

Źródło: TVN24
Amerykańska sieć restauracji Wendy's planuje zamknąć setki lokali w Stanach Zjednoczonych w ramach programu naprawczego. - Decyzja dotyczy placówek, które od dłuższego czasu notują słabe wyniki i obniżają rentowność całej sieci - oświadczył dyrektor generalny firmy Ken Cook, cytowany przez portal stacji CNN.

Cook zapowiedział w piątek, że zamkniętych zostanie "jednocyfrowy odsetek" z około 6 tysięcy amerykańskich restauracji Wendy's. W praktyce oznacza to likwidację od 200 do 350 lokali.

- Te działania wzmocnią nasz system i pozwolą franczyzobiorcom zainwestować więcej kapitału oraz zasobów w pozostałe restauracje. Likwidacja nierentownych lokali powinna zwiększyć sprzedaż i zyski w pobliskich punktach - wyjaśnił, cytowany przez portal stacji CNN.

Na razie nie podano listy lokalizacji przeznaczonych do zamknięcia. Fala redukcji następuje zaledwie rok po tym, jak sieć zdecydowała się zamknąć 140 lokali z powodu słabszych wyników finansowych.

Wendy's specjalizuje się w burgerach z wołowiny, kanapkach z kurczakiem, frytkach i mrożonych deserach
Wendy's specjalizuje się w burgerach z wołowiny, kanapkach z kurczakiem, frytkach i mrożonych deserach
Źródło: Deutschlandreform / Shutterstock

Spadki sprzedaży i rosnąca konkurencja

W ostatnim kwartale sprzedaż w amerykańskich lokalach Wendy’s, działających co najmniej rok, spadła o 4,7 procent. Tymczasem rywale, tacy jak McDonald's, Burger King czy Shake Shack, odnotowali wzrosty dzięki agresywnym promocjom i skutecznym kampaniom marketingowym.

Mimo niekorzystnych wyników, Cook zwrócił uwagę na sukces nowego produktu - panierowanych kawałków kurczaka o nazwie "Tendys". Ich popularność okazała się tak duża, że w niektórych lokalach zapasy wyczerpały się jeszcze przed rozpoczęciem kampanii reklamowej.

- Z niecierpliwością czekamy na kontynuację tego trendu. To obiecujący pierwszy krok w kierunku odzyskania naszej pozycji lidera w kategorii dań z kurczaka - oświadczył.

Legenda sieci Wendy's

Wendy’s to amerykańska sieć restauracji typu fast food, założona w 1969 roku przez Dave’a Thomasa w Columbus w stanie Ohio. Firma specjalizuje się w burgerach z wołowiny, kanapkach z kurczakiem, frytkach i mrożonych deserach.

Obecnie siedziba główna Wendy’s mieści się w Dublinie (Ohio). Według danych z 2024 roku sieć obejmuje ponad 7  tysięcy restauracji w ponad 30 krajach na świecie, większość z nich działa w modelu franczyzowym. Firma zatrudnia około 14 tysięcy pracowników bezpośrednio, a razem z personelem franczyzowym - dziesiątki tysięcy osób.

Autorka/Autor: BC/ams

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: Deutschlandreform / Shutterstock

