Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

W USA rozpoczął się kolejny shutdown

USA, Kongres, Kapitol, Senat USA, Izba Reprezentantów USA, republikanie, demokraci
Patrycja Sasnal o ekonomicznych kosztach deportacji
Źródło: TVN24
Po ubiegłorocznym, rekordowym "zamknięciu rządu", amerykański Kongres ponownie nie zdołał przyjąć ustawy budżetowej w terminie. Choć dokument przeszedł przez Senat, wciąż czeka na zatwierdzenie przez Izbę Reprezentantów oraz podpis prezydenta. Część resortów - w tym Pentagon - od dzisiaj pracują bez środków.

Kongresowi USA nie udało się przyjąć budżetu do końca 30 stycznia. W sobotę 31 stycznia w Stanach Zjednoczonych rozpoczął się więc częściowy shutdown. Politycy liczą na to, że paraliż rządu zakończy się na początku przyszłego tygodnia.

Ta sprawa stała się "beczką prochu". Niespodziewana zmiana w postawie Trumpa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ta sprawa stała się "beczką prochu". Niespodziewana zmiana w postawie Trumpa

Monika Winiarska

Kluczowe resorty bez środków

W piątek Senat przegłosował projekt budżetu, obejmujący środki dla wielu agencji federalnych, lecz pakiet czeka jeszcze na przyjęcie przez Izbę Reprezentantów, która ma wznowić obrady w poniedziałek. Paraliż będzie trwał, dopóki dokument nie zostanie podpisany przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Republikanie i Demokraci przekazali mediom, że mają nadzieję, iż dojdzie do tego na początku przyszłego tygodnia.

Obecny shutdown, w przeciwieństwie do tego z minionej jesieni, nie obejmuje jednak całego rządu federalnego. Dotyczy natomiast Pentagonu oraz resortów transportu, mieszkalnictwa, zdrowia, edukacji i pracy, a także resortu bezpieczeństwa krajowego (DHS). Środki dla tych ministerstw są bowiem przewidziane w budżecie, który czeka na przyjęcie przez Izbę. Finansowanie dla DHS zostało przedłużone na dwa tygodnie, natomiast budżet dla pozostałych resortów - do września, czyli do końca obecnego roku fiskalnego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"To nasze ulice". Protesty przeciwko działaniom ICE

"To nasze ulice". Protesty przeciwko działaniom ICE

TVN24
Miliony stron dokumentów, tysiące nagrań i zdjęć. Opublikowali kolejne akta

Miliony stron dokumentów, tysiące nagrań i zdjęć. Opublikowali kolejne akta

TVN24

Praca bez wynagrodzeń

W związku z shutdownem pracownicy wymienionych resortów mogą zostać odesłani na przymusowe, bezpłatne urlopy albo będą pracować bez wynagrodzeń (zostanie im wypłacone w późniejszym terminie).

Osoby zatrudnione w kontroli lotów i Administracji Bezpieczeństwa Transportu (TSA) będą pracować, więc nie są spodziewane utrudnienia w transporcie lotniczym. Jeśli jednak paraliż rządowy będzie się przedłużać, pasażerowie będą musieli się liczyć z tym, że na lotniskach mogą być długie kolejki i opóźnienia.

Żołnierze pełniący czynną służbę są uważani za pracowników niezbędnych i muszą kontynuować pracę podczas shutdownu.

Media zaznaczają, że shutdown nie wpłynie raczej na działania służby imigracyjnej (ICE) i straży granicznej Border Patrol w Minneapolis i innych częściach kraju. Według źródła stacji NBC News pracownicy ICE mają kontynuować swoje obowiązki, lecz nie otrzymają za to wynagrodzenia. Poza tym, nawet mimo shutdownu ICE może dalej funkcjonować dzięki środkom, które przewidziano dla tego urzędu w tzw. "jednej wielkiej, pięknej ustawie budżetowej" Donalda Trumpa.

To już drugi shutdown w obecnej kadencji Trumpa po rekordowym 43-dniowym całkowitym paraliżu państwa trwającym od października do połowy listopada ubiegłego roku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: wk/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GRAEME SLOAN

Udostępnij:
TAGI:
Kongres USABudżet USADonald Trump
Zobacz także:
Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres podczas szczytu klimatycznego COP29
ONZ ma ogromne zaległości. Guterres: finanse są na skraju załamania
Najnowsze
shutterstock_1064779697
Prezes polskiego giganta odwołany. Akcje mocno w dół
Z kraju
shutterstock_2239909941
Padła główna wygrana w Eurojackpot
Z kraju
Bez kitu - Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
"Nie boję się używać tego słowa"
"#BezKitu"
Taco Hemingway
Kontrowersje wokół utworu Taco Hemingwaya. Państwowa instytucja reaguje
Z kraju
Auto zima
Zimowy niezbędnik kierowcy. Jak ochronić auto przed mrozem i awarią
Moto
telefon rece smartphone
Plaga w internecie. Eksperci biją na alarm
Łukasz Figielski
Horseshoe Falls near the well known Russell Falls in Tasmania's Mount Field National Park
"Spokojna przystań" w lesie nie istniała. AI zmyliło turystów
Turystyka
shutterstock_2431413597
Wniosek o podniesienie opłat na autostradzie. Jest stanowisko GDDKiA
Moto
2market-sklep-owoce-wejscie-bramka-bramki-shutterstock_358961546
Kontrowersje wokół flag. Sklepy alarmują
Z kraju
gaz rury gazociąg rurociąg
Rekordowe zużycie gazu w Polsce. Podano datę
Z kraju
pap_20241203_01F
Zdefraudowała miliardy dolarów, teraz jej torebki idą pod młotek
Ze świata
Keir Starmer i Xi Jinping
Trump skomentował wizytę Starmera w Chinach
Ze świata
shutterstock_2601742981
Media: machina wojenna Kremla hamuje
Ze świata
Kevin Warsh
To on ma być nowym szefem Fed. Trump podał nazwisko
Ze świata
Trwają spadki na nowojorskich giełdach
Kurs zanurkował. Strata liczona w setkach miliardów
Tech
Apple iphone 17 premiera
Lider z nową strategią. "Oszałamiający" popyt
Tech
Radosław Sikorski
Minerały krytyczne. Sikorski leci na negocjacje
Z kraju
shutterstock_2273407003 Warszawa, Polska. 8 marca 2023 r. Tłum ludzi idących miejskim chodnikiem na tle jasnego światła słonecznego na ruchliwej ulicy w centrum miasta
O tyle wzrosła polska gospodarka. Nowe szacunki
Z kraju
Donald Trump
Trump pozywa fiskusa i resort skarbu. Domaga się wielu miliardów
Ze świata
Estonia, Tallin
Chcą wprowadzić zakaz dla obywateli Rosji i Białorusi. "Pilny" projekt ustawy
Ze świata
Donald Trump
Trump ogłasza sytuację nadzwyczajną. "Szkodzą i zagrażają Stanom Zjednoczonym"
Ze świata
lotto shutterstock_2243440457
Padła główna wygrana w Lotto
Pieniądze
shutterstock_339659186
Jogurt ze szkłem. Ostrzeżenie
Z kraju
Giełda w Dżakarcie, Indonezja
Panika na giełdzie. Inwestorzy wycofują miliardy
Rynki
shutterstock_2656279683_1
Co się dzieje z cenami masła?
Z kraju
shutterstock_2210891727
Mail o zatwierdzonym roszczeniu? PZU ostrzega klientów
Tech
shutterstock_2262856419
Koniec z owijaniem w folię. Nowy zakaz
Ze świata
Autostrada A4 w okolicach Krakowa
Wyższe opłaty na autostradzie. Jest wniosek
Moto
Paul Patterson
System, który zniszczył setki żyć. Szef odchodzi ze stanowiska
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica