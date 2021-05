Gigant energetyczny ma zmniejszyć emisje. Przełomowy wyrok

Sąd w Holandii orzekł, że gigant naftowy Royal Dutch Shell musi znacząco zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. W ocenie agencji Reutera, to przełomowe orzeczenie, które może utorować drogę do działań prawnych przeciwko kolejnym firmom energetycznym. Shell zapowiedział złożenie odwołania od wyroku.

To pierwszy raz, kiedy firma została prawnie zobowiązana do dostosowania swojej polityki do porozumień klimatycznych z Paryża. Organizacja Friends Of The Earth Netherlands (FoE), wraz z sześcioma innymi podmiotami, wniosła sprawę do sądu w 2019 roku. Wniosek poparło ponad 17 tys. obywateli Holandii.