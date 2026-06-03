Shein ukarany we Francji. Regulator wskazuje nadużycia
Francuska Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji, Konsumentów i Zapobiegania Nadużyciom (DGCCRF) nakazała w środę platformie Shein zapłatę grzywien w wysokości ponad 22 milionów euro. Kary dotyczą dwóch przedsiębiorstw Shein z siedzibą w Irlandii.
Według regulatora chodzi o domniemane nadużycia związane między innymi z problemami przy zwrocie towarów, niewystarczającym informowaniem klientów o jakości produktów w kontekście ochrony środowiska oraz wysyłaniem potwierdzeń zamówień niezgodnych ze standardami.
Kary po śledztwie z 2025 roku
Grzywny są efektem śledztwa przeprowadzonego w 2025 roku. Minister ds. handlu Serge Papin skrytykował przy tej okazji "nielojalną konkurencję" ze strony chińskiej platformy.
Shein nie zgadza się z decyzją francuskiego regulatora. Platforma uznała grzywnę za "jawnie nieproporcjonalną i dyskryminującą" i zapowiedziała, że będzie ją kwestionować.
Platforma tłumaczy się błędem technicznym
Shein przekonuje, że brak informacji związanych z ochroną środowiska był skutkiem błędu technicznego. Firma twierdzi też, że francuski regulator myli jej politykę odstąpienia od umowy z korzystniejszymi zasadami dotyczącymi zwrotów.
"W świetle ustalonych faktów nic nie usprawiedliwia sankcji o takiej skali" - oświadczyła platforma.
To kolejna kara dla Shein we Francji
Nowe grzywny oznaczają, że łączna kwota kar wymierzonych Shein we Francji przekroczyła w ciągu roku 210 milionów euro. Platforma odwołuje się od najwyższej z nich, wynoszącej 150 milionów euro, która dotyczy domniemanego nierespektowania przepisów w sprawie internetowych "ciasteczek".
Shein mierzył się we Francji także z inną sprawą. Władze wystąpiły na drogę sądową po wykryciu, że na platformie oferowano lalki erotyczne o wyglądzie dzieci, a także broń zakazaną we Francji. Sąd odrzucił jednak najpierw żądanie czasowego zawieszenia Shein we Francji, a następnie żądanie zawieszenia marketplace’u, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary zewnętrznych producentów.
Według podanych danych stronę Shein odwiedza we Francji 25 milionów internautów miesięcznie.