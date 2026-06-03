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Shein ukarany we Francji. Regulator wskazuje nadużycia

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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Kontrole przesyłek Shein na lotnisku w Paryżu
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Francuski regulator ukarał Shein grzywnami przekraczającymi 22 miliony euro. Platforma uważa sankcję za nieproporcjonalną i zapowiada jej kwestionowanie.

Francuska Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji, Konsumentów i Zapobiegania Nadużyciom (DGCCRF) nakazała w środę platformie Shein zapłatę grzywien w wysokości ponad 22 milionów euro. Kary dotyczą dwóch przedsiębiorstw Shein z siedzibą w Irlandii.

Według regulatora chodzi o domniemane nadużycia związane między innymi z problemami przy zwrocie towarów, niewystarczającym informowaniem klientów o jakości produktów w kontekście ochrony środowiska oraz wysyłaniem potwierdzeń zamówień niezgodnych ze standardami.

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Kary po śledztwie z 2025 roku

Grzywny są efektem śledztwa przeprowadzonego w 2025 roku. Minister ds. handlu Serge Papin skrytykował przy tej okazji "nielojalną konkurencję" ze strony chińskiej platformy.

Shein nie zgadza się z decyzją francuskiego regulatora. Platforma uznała grzywnę za "jawnie nieproporcjonalną i dyskryminującą" i zapowiedziała, że będzie ją kwestionować.

Platforma tłumaczy się błędem technicznym

Shein przekonuje, że brak informacji związanych z ochroną środowiska był skutkiem błędu technicznego. Firma twierdzi też, że francuski regulator myli jej politykę odstąpienia od umowy z korzystniejszymi zasadami dotyczącymi zwrotów.

"W świetle ustalonych faktów nic nie usprawiedliwia sankcji o takiej skali" - oświadczyła platforma.

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To kolejna kara dla Shein we Francji

Nowe grzywny oznaczają, że łączna kwota kar wymierzonych Shein we Francji przekroczyła w ciągu roku 210 milionów euro. Platforma odwołuje się od najwyższej z nich, wynoszącej 150 milionów euro, która dotyczy domniemanego nierespektowania przepisów w sprawie internetowych "ciasteczek".

Shein mierzył się we Francji także z inną sprawą. Władze wystąpiły na drogę sądową po wykryciu, że na platformie oferowano lalki erotyczne o wyglądzie dzieci, a także broń zakazaną we Francji. Sąd odrzucił jednak najpierw żądanie czasowego zawieszenia Shein we Francji, a następnie żądanie zawieszenia marketplace’u, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary zewnętrznych producentów.

Według podanych danych stronę Shein odwiedza we Francji 25 milionów internautów miesięcznie.

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Źródło: PAP
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Tagi:
SheinFrancja
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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