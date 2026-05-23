Ze świata Shein przejmuje amerykańską markę. Transakcja warta 100 milionów dolarów

Everlane zachowa niezależność - przekazał w oświadczeniu dyrektor generalny firmy, Alfred Chang, dodając, że marka utrzyma swoje zobowiązania w zakresie ekologii, a umowa pozwoli jej rozwinąć skrzydła na rynku globalnym.

Shein planuje wykorzystać markę do poprawy własnego wizerunku, kojarzonego dotąd wyłącznie z tanią modą typu fast-fashion, a także do napędzenia sprzedaży krzyżowej (cross-selling to technika sprzedażowa polegająca na proponowaniu klientowi zakupu produktów czy usług uzupełniających jego główne zamówienie np. etui do kupowanego smartfona) - przekazało Reutersowi źródło zaznajomione ze sprawą. O zakup Everlane miało ubiegać się wielu oferentów.

Ekspansja Shein

O transakcji jako pierwszy poinformował w niedzielę serwis Puck News, podając, że wycenia ona markę na około 100 milionów dolarów. Według informacji, do których dotarł portal, akcjonariusze Everlane nie otrzymają z tego tytułu żadnych wypłat.

Firmy takie jak Shein i Temu zatrzęsły rynkiem handlu detalicznego dzięki agresywnej polityce cenowej, intensywnemu marketingowi oraz lukom podatkowym, które początkowo dawały im przewagę nad lokalnymi konkurentami - ocenia Reuters.

Według Puck News Shein planuje zainwestować w rozwój Everlane i na razie zamierza utrzymać funkcjonowanie jej sklepów stacjonarnych, mimo że sprzedaż tradycyjna nie stanowi trzonu modelu biznesowego giganta. Jednocześnie szybsze cykle produkcyjne Shein oraz zdolność do błyskawicznego wprowadzania nowych produktów na rynek mogą usprawnić operacyjną stronę działalności Everlane - dodała agencja.

