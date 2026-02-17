Lalki erotyczne i uzależniające systemy. Postępowanie przeciwko Shein

Protest we Francji przeciwko lalkom na chińskiej platformie sprzedażowej Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Poza sprzedażą nielegalnych produktów KE zarzuciła Shein stosowanie uzależniających systemów usług przez przyznawanie użytkownikom punktów lub nagród za korzystanie z platformy oraz niejasne systemy rekomendacji. Chodzi tu o brak przejrzystości w kontekście podsuwania użytkownikom konkretnych produktów do ewentualnego zakupu.

Sprawa przeciwko Shein

Wcześniej KE skierowała do Shein trzy wnioski o udzielenie informacji m.in. odnośnie do systemów ochrony użytkowników, w tym małoletnich. Teraz, w ramach dochodzenia, KE sprawdzi, jakie systemy zastosowała platforma, by ograniczyć sprzedaż na terytorium UE nielegalnych produktów, w tym wspomnianych lalek erotycznych przypominających wyglądem dzieci.

Zdjęcie erotycznej lalki przypominającej dziecko, sprzedawanej przez Shein (zdjęcia z listopada 2025 r.) Źródło: Reuters

Bruksela chce zweryfikować też to, co Shein zrobiła, aby ograniczyć ryzyko uzależniania konsumentów. Jak zauważyła KE, stosowane przez Shein mechanizmy mogły mieć negatywny wpływ na samopoczucie użytkowników, a także naruszały obowiązek ochrony konsumentów w sieci.

Jeśli chodzi o systemy rekomendacyjne, Shein będzie musiała ujawnić główne parametry wykorzystywane przez swoje systemy rekomendacji oraz zapewnić użytkownikom możliwość zaznaczenia opcji, że nie zgadzają się na profilowanie, czyli podsuwanie im określonych produktów np. na podstawie ich wieku, płci lub historii zakupów.

Wiceprzewodnicząca KE ds. suwerenności technologicznej Henna Virkkunen przypomniała we wtorek, że DSA nie tylko zapewnia internautom bezpieczeństwo, ale też daje im dostęp do informacji na temat algorytmów, z którymi mają do czynienia. - Ocenimy, czy firma Shein przestrzega tych zasad i wywiązuje się ze swoich obowiązków - zapowiedziała polityczka.

KE zbiera dowody w sprawie Shein

Komisja zapowiedziała, że postępowanie wobec Shein będzie się toczyło w trybie priorytetowym. Jednocześnie zaznaczyła, że wszczęcie formalnego dochodzenia nie przesądza o jego wyniku ani o tym, że platforma zostanie ukarana. W postępowaniu weźmie udział także urząd ds. cyfrowych Irlandii, ponieważ w tym kraju mieści się europejska siedziba Shein.

KE zapowiedziała, że będzie nadal gromadzić dowody w sprawie, np. wysyłając firmie lub podmiotom zewnętrznym dodatkowe wnioski o udzielenie informacji, przeprowadzając inspekcje lub wywiady. W ramach formalnego postępowania Komisja może przyjąć środki tymczasowe i np. nakazać platformie zawieszenie określonych funkcjonalności, a także zobowiązać ją do przeprowadzenia działań naprawczych.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Wiktor Knowski/ams