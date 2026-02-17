Logo TVN24
Ze świata

Lalki erotyczne i uzależniające systemy. Postępowanie przeciwko Shein

Shein - nic prostszego
Protest we Francji przeciwko lalkom na chińskiej platformie sprzedażowej
Źródło: Reuters
Komisja Europejska oficjalnie wszczęła we wtorek postępowanie przeciwko platformie Shein na mocy przepisów Aktu o usługach cyfrowych (DSA). Unijne dochodzenie ma wyjaśnić wiele niepokojących kwestii, w tym doniesienia o sprzedaży lalek erotycznych o wyglądzie dzieci.

Poza sprzedażą nielegalnych produktów KE zarzuciła Shein stosowanie uzależniających systemów usług przez przyznawanie użytkownikom punktów lub nagród za korzystanie z platformy oraz niejasne systemy rekomendacji. Chodzi tu o brak przejrzystości w kontekście podsuwania użytkownikom konkretnych produktów do ewentualnego zakupu.

Sprawa przeciwko Shein

Wcześniej KE skierowała do Shein trzy wnioski o udzielenie informacji m.in. odnośnie do systemów ochrony użytkowników, w tym małoletnich. Teraz, w ramach dochodzenia, KE sprawdzi, jakie systemy zastosowała platforma, by ograniczyć sprzedaż na terytorium UE nielegalnych produktów, w tym wspomnianych lalek erotycznych przypominających wyglądem dzieci.

Zdjęcie erotycznej lalki przypominającej dziecko, sprzedawanej przez Shein (zdjęcia z listopada 2025 r.)
Zdjęcie erotycznej lalki przypominającej dziecko, sprzedawanej przez Shein (zdjęcia z listopada 2025 r.)
Źródło: Reuters

Bruksela chce zweryfikować też to, co Shein zrobiła, aby ograniczyć ryzyko uzależniania konsumentów. Jak zauważyła KE, stosowane przez Shein mechanizmy mogły mieć negatywny wpływ na samopoczucie użytkowników, a także naruszały obowiązek ochrony konsumentów w sieci.

Jeśli chodzi o systemy rekomendacyjne, Shein będzie musiała ujawnić główne parametry wykorzystywane przez swoje systemy rekomendacji oraz zapewnić użytkownikom możliwość zaznaczenia opcji, że nie zgadzają się na profilowanie, czyli podsuwanie im określonych produktów np. na podstawie ich wieku, płci lub historii zakupów.

Wiceprzewodnicząca KE ds. suwerenności technologicznej Henna Virkkunen przypomniała we wtorek, że DSA nie tylko zapewnia internautom bezpieczeństwo, ale też daje im dostęp do informacji na temat algorytmów, z którymi mają do czynienia. - Ocenimy, czy firma Shein przestrzega tych zasad i wywiązuje się ze swoich obowiązków - zapowiedziała polityczka.

shutterstock_2287644363
Media: podatek cyfrowy wymierzony w Chiny
Tech
shutterstock_2701547507
Gigant uniknął zawieszenia. Musi weryfikować wiek klientów
ulica ludzie slonce pasy shutterstock_565189495
Droższe przesyłki, zmiany dla pracowników, rewolucja dla firm
Łukasz Figielski

KE zbiera dowody w sprawie Shein

Komisja zapowiedziała, że postępowanie wobec Shein będzie się toczyło w trybie priorytetowym. Jednocześnie zaznaczyła, że wszczęcie formalnego dochodzenia nie przesądza o jego wyniku ani o tym, że platforma zostanie ukarana. W postępowaniu weźmie udział także urząd ds. cyfrowych Irlandii, ponieważ w tym kraju mieści się europejska siedziba Shein.

KE zapowiedziała, że będzie nadal gromadzić dowody w sprawie, np. wysyłając firmie lub podmiotom zewnętrznym dodatkowe wnioski o udzielenie informacji, przeprowadzając inspekcje lub wywiady. W ramach formalnego postępowania Komisja może przyjąć środki tymczasowe i np. nakazać platformie zawieszenie określonych funkcjonalności, a także zobowiązać ją do przeprowadzenia działań naprawczych.

Opracował Wiktor Knowski/ams

Źródło: PAP

Shein Sprzedaż detaliczna zakupy przez internet
