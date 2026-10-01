Setki tysięcy cofniętych wiz. "Pod rządami prezydenta Trumpa"

Patrycja Sasnal o ekonomicznych kosztach deportacji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/BRENDAN SMIALOWSKI / POOL

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Decyzje o cofnięciu dokumentów zapadały z różnych powodów, w tym z powodu naruszenia warunków pobytu, popełnienia przestępstw, nawoływania do przemocy, oszustw, nadużyć imigracyjnych oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego.

250 tysięcy cofniętych wiz

W tej liczbie znalazło się m.in. 2,3 tys. wiz anulowanych w ramach walki z tzw. turystyką porodową, polegającą na podróżowaniu do USA w celu urodzenia dziecka i zapewnienia mu automatycznego obywatelstwa.

- Pod rządami prezydenta Trumpa i sekretarza Rubio Departament Stanu cofnął obecnie ponad 250 tysięcy wiz, co stanowi historyczny kamień milowy, który odzwierciedla nasze niezachwiane zaangażowanie w ochronę narodu amerykańskiego - oznajmił rzecznik Departamentu Stanu Tommy Pigott. Rzecznik podkreślił, że amerykański dokument to przywilej, a nie prawo.

Wizy dla osób ubiegających się o azyl

Jak przypomina New York Post, latem administracja rozpoczęła przygotowania do cofnięcia wiz biznesowych i turystycznych nawet 200 tys. obcokrajowców, którzy złożyli wnioski o azyl.

Zastępca sekretarza stanu Christopher Landau zaznaczył wówczas, że obywatele USA mają dość fałszywych zgłoszeń.

Z kolei w sierpniowych działaniach resortu, opisanych przez dziennik, ponad 175 tys. wiz cofnięto głównie w związku z łamaniem prawa, w tym napaściom, prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu, kradzieżom czy przestępstwom narkotykowym.