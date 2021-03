Turystyczny raj znosi ograniczenia. Zapewnia, że jest bezpiecznie

Nieco ponad rok temu perspektywa dramatycznego spadku liczby podróżnych na Seszelach wydawała się nie do pomyślenia. Pandemia wymierzyła jednak bolesny cios. W czwartek Seszele zniosły ograniczenia dla odwiedzających, zapewniając turystów o rosnącym bezpieczeństwie.

- Nasza gospodarka w dużym stopniu kręci się wokół turystyki, oznacza to, że inne działania również uległy spowolnieniu - wszystko od rybołówstwa, rolnictwa, rzemiosła artystycznego, działalności restauracji i barów. Zaczęliśmy więc rok w bardzo złym stanie - powiedział CNN Travel Sylvestre Radegonde, minister spraw zagranicznych i turystyki Seszeli.

Wystarczy negatywny wynik testu

Jednak urzędnicy zrobili wszystko, co w ich mocy, aby zapewnić podróżnym szybki i, co ważniejsze, bezpieczny powrót. Od czwartku Seszele zniosły ograniczenia dla wszystkich odwiedzających, z wyjątkiem tych, którzy podróżują z Republiki Południowej Afryki. Chociaż przybywający są zobowiązani do przedstawienia negatywnego testu wykonanego w ciągu 72 godzin przed wyjazdem, nie podlegają już żadnym wymogom kwarantanny ani ograniczeniom przemieszczania się podczas wizyty.