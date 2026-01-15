Logo TVN24
Ze świata

Węgrzy chcą przejąć rosyjskie udziały w Serbii. Szansa na zdjęcie sankcji

Stacja benzynowa na Węgrzech
Rosyjskie służby w miejscu, gdzie dotarła ropa z uszkodzonych tankowców
Źródło: t.me/kondratyevvi
Węgierski koncern paliwowy MOL, przy wsparciu rządu w Budapeszcie, chce przejąć Serbski Przemysł Naftowy (NIS), objęty obecnie amerykańskimi sankcjami. Celem transakcji jest całkowite usunięcie rosyjskiego kapitału, co ma skłonić Stany Zjednoczone do zniesienia restrykcji paraliżujących pracę spółki.

- Rząd węgierski udziela wsparcia dyplomatycznego spółce naftowo-gazowej MOL, aby została większościowym właścicielem NIS - oświadczył szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto podczas wspólnej konferencji prasowej z serbską minister energii Dubravką Djedović Handanović. - Doprecyzowanie wszystkich szczegółów zależy oczywiście od MOL, ale z pewnością mówimy o większościowym udziale - podkreślił węgierski polityk.

Szijjarto powiedział, że negocjacje przebiegają pomyślnie i w najbliższych dniach można się spodziewać pierwszego znaczącego kroku w rozmowach między Gazpromem i MOL.

Djedović Handanović oświadczyła, że celem rozmów jest podpisanie wiążącej umowy o przeniesieniu własności do końca tygodnia, czyli o wyjściu rosyjskich akcjonariuszy i wykupieniu tych akcji przez nowych właścicieli.

Strony, zgodnie z zapowiedziami, planują również podpisanie umowy międzypaństwowej, jeśli zostanie uzgodnione przejęcie NIS przez MOL.

Amerykańskie sankcje

USA wpisały NIS na listę sankcyjną w styczniu ubiegłego roku, aby - jak ogłoszono - zapobiec finansowaniu wojny w Ukrainie pieniędzmi pochodzącymi od rosyjskich koncernów naftowych i gazowych. Restrykcje weszły w życie na początku października. Banki wstrzymały wówczas przetwarzanie płatności NIS, a chorwacki rurociąg JANAF - dostawy ropy do jej rafinerii. Administracja USA żąda wycofania rosyjskich podmiotów z NIS.

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) departamentu skarbu (ministerstwa finansów) USA wydało NIS specjalną licencję na prowadzenie działalności operacyjnej do 23 stycznia. Transport ropy do rafinerii Panczevo w Serbii - która z powodu braku surowca wstrzymała na początku grudnia pracę - został wznowiony 13 stycznia.

Rynki

Od 2008 r. większościowymi udziałowcami w NIS są Gazprom i Gazprom Nieft, naftowa spółka Gazpromu, który jest właścicielem około 96 proc. jej akcji. Gazprom Nieft posiadał wówczas 50 proc. udziałów w NIS, państwo serbskie - 29,87 proc., a Gazprom - 6,15 proc. Pozostałe udziały należały do obywateli, obecnych i byłych pracowników oraz innych mniejszościowych akcjonariuszy.

Chociaż struktura własnościowa NIS była w ostatnim czasie kilkakrotnie zmieniana, koncern nadal pozostaje w większości w rękach rosyjskich firm. Gazprom wycofał się z NIS we wrześniu 2025 r., a jego udziały przejęła inna zarządzana przez niego firma: spółka Intelligence z Petersburga - wynika z danych Giełdy Papierów Wartościowych w Belgradzie.

MOL to węgierskie przedsiębiorstwo przetwórstwa ropy naftowej i gazu ziemnego, zajmujące się również dystrybucją tych produktów. Jest jedną z największych firm naftowo-gazowych w Europie Środkowej. MOL jest obecny na polskim rynku paliwowym. Spółka jest notowana na giełdach w Budapeszcie i Warszawie.

Autorka/Autor: wk/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Alizada Studios/Shutterstock

SerbiaRosjaWęgrySankcjeGazprom
