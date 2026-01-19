Logo TVN24
Rosjanie dogadali się z Węgrami. Chodzi o firmę objętą sankcjami

Paweł Musiałek o "kursie kolizyjnym" USA i Rosji
Węgierski MOL oraz rosyjski Gazprom Nieft osiągnęły porozumienie w sprawie podstawowych warunków umowy sprzedaży Serbskiego Przemysłu Naftowego (NIS) - przekazała serbska ministra energetyki. Większościowy pakiet akcji NIS należy do Rosji, a firma jest na liście sankcyjnej USA.

Umowa zostanie przesłana do administracji USA, która podejmie decyzję o zatwierdzeniu zakupu - poinformowała w telewizji RTS ministra energetyki Dubravka Djedović Handanović.

Węgrzy dogadali się z Rosjanami w sprawie serbskiej firmy

Dodała też: - Serbii udało się poprawić swoją pozycję w negocjacjach. W związku z tym w przyszłości zwiększymy nasz udział w NIS o 5 procent, co umożliwi nam większe prawa decyzyjne na zgromadzeniu akcjonariuszy, a przede wszystkim ochronę interesów naszych obywateli.

Djedović Handanović przyznała, że "również partnerzy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich będą częścią przyszłej umowy" dotyczącej struktury własności NIS. Ministra powtórzyła, że MOL zobowiązał się nie zamykać rafinerii w Panczewie i utrzymać w niej obecny poziom produkcji.

Termin zakończenia negocjacji upływa 24 marca.

USA nałożyły sankcje na NIS

USA wpisały NIS na listę sankcyjną w styczniu ubiegłego roku, aby - jak ogłoszono - zapobiec finansowaniu wojny w Ukrainie pieniędzmi pochodzącymi od rosyjskich koncernów naftowych i gazowych. Administracja USA żąda wycofania rosyjskich podmiotów z NIS.

Restrykcje weszły w życie na początku października. Banki wstrzymały wówczas przetwarzanie płatności NIS, a chorwacki rurociąg JANAF - dostawy ropy do jej rafinerii. Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) departamentu skarbu (ministerstwa finansów) USA wydało następnie NIS specjalną licencję na prowadzenie działalności operacyjnej do 23 stycznia. Jedyna w Serbii rafineria w Panczewie wznowiła w niedzielę pracę, gdy 13 stycznia przywrócono transport ropy.

NIS w rękach Rosjan

MOL jest węgierskim przedsiębiorstwem przetwórstwa ropy naftowej i gazu ziemnego, zajmującym się również dystrybucją tych produktów. Jest jedną z największych firm naftowo-gazowych w Europie Środkowej. MOL jest obecny na polskim rynku paliwowym. Spółka jest notowana na giełdach w Budapeszcie i Warszawie.

Od 2008 r. większościowymi udziałowcami w NIS są Gazprom i Gazprom Nieft, naftowa spółka Gazpromu, który jest właścicielem około 96 proc. jej akcji. Gazprom Nieft posiadał wówczas 50 proc. udziałów w NIS, państwo serbskie – 29,87 proc., a Gazprom – 6,15 proc. Pozostałe udziały należały do obywateli, obecnych i byłych pracowników oraz innych mniejszościowych akcjonariuszy.

Struktura własnościowa NIS była w ostatnim czasie kilkakrotnie zmieniana, ale koncern nadal pozostaje w większości w rękach rosyjskich firm. Gazprom wycofał się z NIS we wrześniu 2025 r., a jego udziały przejęła inna zarządzana przez niego firma: spółka Intelligence z Petersburga - wynika z danych Giełdy Papierów Wartościowych w Belgradzie.

Autorka/Autor: BC/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: BalkansCat/Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica