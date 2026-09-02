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Ze świata

Sekretarz skarbu USA wskazuje winnego za drogą ropę. To Ukraina

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Scott Bessent
Atak na Kijów (01.09)
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JESSE BARBER
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Sekretarz skarbu USA Scott Bessent stwierdził, że za wzrostem cen ropy stoją między innymi ukraińskie ataki na rosyjską infrastrukturę naftową. Szef amerykańskiego resortu finansów przekonywał zarazem, że ceny opadną po zakończeniu wojny z Iranem.

- Przechodzimy teraz przez szok energetyczny, z powodu zarówno wojny w Ukrainie - bo Ukraina zdecydowała, że chce rozwalać rosyjskie aktywa energetyczne i rafinowane produkty, więc to tworzy presję na globalne ceny - i konfliktu w Iranie - powiedział sekretarz skarbu USA Scott Bessent podczas wywiadu w telewizji Fox News.

- A konflikt w Iranie się skończy - dodał.

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Bessent: trzymajcie się z daleka od Iranu

Bessent pytany o rosyjską deklarację wsparcia dla Iranu w obliczu ogłoszonej przez Bessenta kampanii na rzecz izolacji gospodarczej Teheranu, minister polecił Rosji - i innym krajom - by "trzymały się z dala od Iranu".

- Moje przesłanie do wszystkich brzmi: trzymajcie się z daleka. Wszyscy chcemy, aby ten konflikt się zakończył, a najszybszym sposobem na jego zakończenie jest to, aby nikt nie wspierał tego reżimu. Zerwiemy wszelkie ich powiązania ze światem zewnętrznym - zadeklarował.

Jak przykład podał nałożenie sankcji na oddziały egipskiego banku Banque Misr w Dubaju, które od 2025 roku przekazały reżimowi ponad 1,8 miliarda dolarów.

- Będziemy systematycznie ścigać każdego takiego złego aktora (...) Zespoły z Ministerstwa Skarbu, Departamentu Stanu i DOW (Pentagonu) wyjechały w świat i prowadzimy bardzo szczegółowe rozmowy na ten temat z każdym, kto wspiera reżim - powiedział.

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Marco Rubio: Putin ma swój własny zestaw problemów

Tymczasem sekretarz stanu USA Marco Rubio, również w środowym wywiadzie zdawał się umniejszać znaczenie rosyjskiego wsparcia dla Teheranu. Stwierdził, że Waszyngton "nie zgadza się z Rosją i rosyjskim systemem, jeśli chodzi o ich pogląd na sytuację", ale dodał, że "Rosja ma pełne ręce roboty z Ukrainą".

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- Nic, co ktokolwiek dostarcza Iranowi, w żaden sposób nie utrudnia nam działania w celu ochrony Stanów Zjednoczonych - zapewnił. - Putin ma swój własny zestaw problemów, które, moim zdaniem, pochłaniają większość jego czasu i uwagi. Chodzi o wojnę z Ukrainą i, szczerze mówiąc, o wpływ, jaki ukraińskie ataki mają na rosyjską gospodarkę w połączeniu z sankcjami - dodał.

Komentarz Bessenta na temat ukraińskich uderzeń na rosyjskie obiekty energetyczne nie jest pierwszą krytyką tych posunięć Kijowa, choć sam Donald Trump również wyrażał podziw dla ukraińskiej kampanii. Największe potępienie Waszyngtonu wywołały ataki na port w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym, stanowiącym główny hub eksportowy dla rosyjskiej ropy. Ataki miały naruszyć interesy amerykańskich koncernów mających udziały w ropociągu z Kazachstanu.

Źródło: PAP
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Tagi:
Scott BessentUkrainaRosjaIranWojna w Ukrainie
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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