Ze świata Sekretarz skarbu USA: gospodarka Iranu gwałtownie się załamie Oprac. Paulina Karpińska |

Donald Trump ogłosił wojnę gospodarczą przeciwko Iranowi (wideo z 20 sierpnia 2026 roku) Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Bessent chwalił skuteczność amerykańskiej presji ekonomicznej na Iran. - To coś, czego nigdy wcześniej nie widzieliśmy, jeśli chodzi o ekonomiczne izolowanie pojedynczego kraju. Chciałbym pochwalić wielu naszych partnerów, zwłaszcza niektóre kraje Zatoki Perskiej, które naprawdę zintensyfikowały swoje działania - powiedział w programie 2WAY sekretarz skarbu USA Scott Bessent.

Straty Iranu

Jak podał, od sierpnia Amerykanie nie odnotowali żadnego załadunku ropy w irańskim terminalu naftowym na wyspie Chark. Iran nie ma obecnie żadnej ropy na tankowcach na morzu - dodał amerykański minister skarbu.

Porównał sytuację Iranu do firmy, która ogłasza upadłość i nikt nie chce jej pożyczyć pieniędzy.

- Zarówno z prywatnych i publicznych wypowiedzi niektórych urzędników, jak i przedstawicieli Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) wynika, że zaczyna się panika. Waluta załamała się, a władze zarządziły, że każdy, kto opublikuje kurs waluty, może trafić do więzienia - wymieniał Bessent. Ocenił, że "to dość drakońskie posunięcie". Bessent powiedział, że inflacja w Iranie przekracza 100 proc.

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Zaznaczył, że amerykańska operacja "Economic Outcast", polegająca na wywieraniu presji ekonomicznej na Iran, trwa od ośmiu tygodni. - Nie wiem, czy potrzeba jeszcze czterech, czy ośmiu tygodni, ale w pewnym momencie gospodarka Iranu gwałtownie się załamie - wyraził przekonanie minister.

Dodał, że Iran nie ma dostępu do dolarów, więc dodrukowuje własną walutę - riala. A im więcej tej waluty drukuje, tym bardziej rośnie inflacja - podkreślił.