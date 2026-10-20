Sekretarz skarbu USA: gospodarka Iranu gwałtownie się załamie
Bessent chwalił skuteczność amerykańskiej presji ekonomicznej na Iran. - To coś, czego nigdy wcześniej nie widzieliśmy, jeśli chodzi o ekonomiczne izolowanie pojedynczego kraju. Chciałbym pochwalić wielu naszych partnerów, zwłaszcza niektóre kraje Zatoki Perskiej, które naprawdę zintensyfikowały swoje działania - powiedział w programie 2WAY sekretarz skarbu USA Scott Bessent.
Straty Iranu
Jak podał, od sierpnia Amerykanie nie odnotowali żadnego załadunku ropy w irańskim terminalu naftowym na wyspie Chark. Iran nie ma obecnie żadnej ropy na tankowcach na morzu - dodał amerykański minister skarbu.
Porównał sytuację Iranu do firmy, która ogłasza upadłość i nikt nie chce jej pożyczyć pieniędzy.
- Zarówno z prywatnych i publicznych wypowiedzi niektórych urzędników, jak i przedstawicieli Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) wynika, że zaczyna się panika. Waluta załamała się, a władze zarządziły, że każdy, kto opublikuje kurs waluty, może trafić do więzienia - wymieniał Bessent. Ocenił, że "to dość drakońskie posunięcie". Bessent powiedział, że inflacja w Iranie przekracza 100 proc.
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Zaznaczył, że amerykańska operacja "Economic Outcast", polegająca na wywieraniu presji ekonomicznej na Iran, trwa od ośmiu tygodni. - Nie wiem, czy potrzeba jeszcze czterech, czy ośmiu tygodni, ale w pewnym momencie gospodarka Iranu gwałtownie się załamie - wyraził przekonanie minister.
Dodał, że Iran nie ma dostępu do dolarów, więc dodrukowuje własną walutę - riala. A im więcej tej waluty drukuje, tym bardziej rośnie inflacja - podkreślił.