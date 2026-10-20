Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Sekretarz skarbu USA: gospodarka Iranu gwałtownie się załamie

|
iran shutterstock_2825142585
Donald Trump ogłosił wojnę gospodarczą przeciwko Iranowi (wideo z 20 sierpnia 2026 roku)
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Sekretarz skarbu USA Scott Bessent stwierdził, że presja ekonomiczna wywierana na Iran wywołuje w kraju panikę. Porównał Teheran do bankrutującej firmy pozbawionej dostępu do finansowania i ocenił, że irańska gospodarka jest na drodze do załamania.

Bessent chwalił skuteczność amerykańskiej presji ekonomicznej na Iran. - To coś, czego nigdy wcześniej nie widzieliśmy, jeśli chodzi o ekonomiczne izolowanie pojedynczego kraju. Chciałbym pochwalić wielu naszych partnerów, zwłaszcza niektóre kraje Zatoki Perskiej, które naprawdę zintensyfikowały swoje działania - powiedział w programie 2WAY sekretarz skarbu USA Scott Bessent.

Teheran oskarża USA o stosowanie "terroryzmu ekonomicznego"
Dowiedz się więcej:

Teheran oskarża USA o stosowanie "terroryzmu ekonomicznego"

Straty Iranu

Jak podał, od sierpnia Amerykanie nie odnotowali żadnego załadunku ropy w irańskim terminalu naftowym na wyspie Chark. Iran nie ma obecnie żadnej ropy na tankowcach na morzu - dodał amerykański minister skarbu.

Porównał sytuację Iranu do firmy, która ogłasza upadłość i nikt nie chce jej pożyczyć pieniędzy.

- Zarówno z prywatnych i publicznych wypowiedzi niektórych urzędników, jak i przedstawicieli Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) wynika, że zaczyna się panika. Waluta załamała się, a władze zarządziły, że każdy, kto opublikuje kurs waluty, może trafić do więzienia - wymieniał Bessent. Ocenił, że "to dość drakońskie posunięcie". Bessent powiedział, że inflacja w Iranie przekracza 100 proc.

>>> Zawoalowana groźba Iranu. Od nich "zależą wszystkie światowe dane internetowe"

Zaznaczył, że amerykańska operacja "Economic Outcast", polegająca na wywieraniu presji ekonomicznej na Iran, trwa od ośmiu tygodni. - Nie wiem, czy potrzeba jeszcze czterech, czy ośmiu tygodni, ale w pewnym momencie gospodarka Iranu gwałtownie się załamie - wyraził przekonanie minister.

Dodał, że Iran nie ma dostępu do dolarów, więc dodrukowuje własną walutę - riala. A im więcej tej waluty drukuje, tym bardziej rośnie inflacja - podkreślił.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
IranScott BessentGospodarkaKonflikt na Bliskim Wschodzie
Zobacz także:
Złotówki Pieniądze PLN
Zadłużenie Skarbu Państwa rośnie. Nowe dane
Pieniądze
Donald Tusk
Tusk: złożę wniosek o mianowanie ministra Domańskiego na wicepremiera
Z kraju
shutterstock_1350977285
Padła główna wygrana w Eurojackpot
Pieniądze
Revolut
Awaria Revoluta usunięta. Aplikacja i płatności zostały przywrócone
Pieniądze
Microsoft logo budynek
Microsoft zapowiada nadzór nad agentami AI. "Nie można ufać"
Tech
walizka podróż lotnisko bagaż
Reforma praw pasażerów. Jest zielone światło Brukseli
Turystyka
Andrzej Domański
Sejm zdecydował w sprawie odwołania ministra finansów
Z kraju
pap_20260205_1CT (1)
Nowe zasady w spółkach Skarbu Państwa. Zaostrzenie wymogów
Z kraju
tankowiec LNG shutterstock_2291056301
Ceny gazu najwyższe od końca 2022 roku
Rynki
Zamieszki w Paryżu
Protesty uderzają w turystów. MSZ wydało ostrzeżenie
Turystyka
Pociągi stoją godzinę na stacjach z powodu zmiany czasu. Wyjaśniamy dlaczego
Zmiana czasu na zimowy. Pociągi staną na godzinę
Turystyka
Nord Stream 2
Drobny błąd mógł kosztować życie, poderwano myśliwce. "Saga się jeszcze nie skończyła"
Maja Piotrowska
komputer cyberatak
Popularna ulga zostanie zlikwidowana. Komisja zdecydowała
Pieniądze
Krajewska
DeepSeek zakazany w amerykańskich agencjach federalnych
Tech
wypalenie zawodowe
Problemy z Google Cloud. Firma wskazuje na problemy z zasilaniem
Tech
Donald Tusk
Rząd przyjął zmiany w 800 plus
Z kraju
apple logo budynek shutterstock_2728131943
Apple musi zmienić praktyki w Polsce. Jest decyzja UOKiK
Z kraju
Adam Szłapka
"Przedsiębiorcy zyskają dodatkowy czas". Rząd zadecydował
Dla firm
Prezydent Francji Emmanuel Macron i król Bahrajnu Hamad bin Isa Al Khalifa
Setki tysięcy ton diesla popłyną do Francji. Pałac ogłosił umowę
Ze świata
Warszawa ludzie metro
Nowy fundusz ma wspierać młodych. "Polska jest fenomenem gospodarczym"
Pieniądze
shutterstock_2684802017
Polacy "chcą znikać z sieci". Raptowny wzrost wniosków
Tech
Teheran, Iran
Zawoalowana groźba Iranu. Od nich "zależą wszystkie światowe dane internetowe"
Ze świata
samochody, warszawa
Co z obniżką cen gazu? Minister tłumaczy
Z kraju
rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_300203767
Efekt rewolucji na rynku. "Firmy dostają niepokojące pisma"
Dla firm
paliwo benzyna tankowanie shutterstock_2770567921
Ceny paliw. Nowe stawki
Pieniądze
AfD
Potężny wyciek z AfD. W sieci setki tysięcy danych
Tech
Rafineria ropy naftowej, ropa naftowa
Ropa najdroższa od miesięcy. Pękła psychologiczna granica
Rynki
Z domu znikały pieniądze, zatrzymano kobietę (zdjęcie ilustracyjne)
Zarzuty dla członków zarządu. Szkoda ma sięgać 94 milionów złotych
Z kraju
Havana, Cuba
Chaos w całym kraju. Nie działały telefony i internet
Ze świata
Domański
Domański: polski przemysł podkręca tempo
Z kraju
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica